El abogado de Daniel Sancho confirma que está en contacto con su padre: "De momento Rodolfo no irá a Tailandia"

Este martes, la policía de Tailandia ha dado una rueda de prensa en la que ha explicado cómo están llevando el caso de Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. A pesar de todo el revuelo generado, por el momento Rodolfo Sancho sigue en España y todavía no ha podido ver a su hijo.

Ramón Chippirrás, abogado de la familia, ha confirmado que Rodolfo está en contacto con Daniel a pesar de no poder visitarlo en prisión: "Están en comunicación los padres con Daniel, están en comunicación, de eso no tenemos ninguna duda y así lo sabemos". Asegura que cuando el actor quiera viajar, estudiarán si comunicarlo a la prensa o no: "Rodolfo de momento no se va a desplazar a Tailandia".

Por otra parte, confían en que, en caso de ser condenado, pueda cumplir sentencia en España: "Por supuesto. Todo ciudadano español que está fuera, no creo que haya ningún familiar que no trabaje para tener a su familia en España. Y tanto Rodolfo como Silvia van a trabajar en eso, no me cabe duda".

"Aquí en España una escena del crimen igual se hubiera preservado un poco más"

También ha defendido que la policía tailandesa trabaja de forma diferente a la española: "Aquí en España una escena del crimen igual se hubiera preservado un poco más, hubiera estado preservado, hubiera habido opción a pedir una segunda inspección técnica ocular o una tercera inspección técnico ocular pero estamos en el derecho penal tailandés y hay que saber que allí se funciona de otra manera".

Ahora queda a la espera de recibir los primeros informes dentro de una semana: "Todavía se puede demorar por lo menos, hasta finales de la semana que viene, me atrevo a decir".

Finalmente, asegura que confía en la información dada por la policía tailandesa sobre las amenazas hacia Daniel Sancho: "Los mensajes que nos llegan, que tampoco los hemos visto, han sido filtraciones de la policía tailandesa. Estamos pidiendo ese respeto profesionalidad para la policía tailandesa, tenemos que respetar que son mensajes serios y que son serias amenazas. Tienen miedo y, por supuesto, es lícito pensar así".