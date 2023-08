María Patiño cumple 52 años acompañada por la polémica de sus últimas fotos

Una de las colaboradoras estrella del finiquitado Sálvame, María Patiño, cumple hoy 15 de agosto 52 años. Su presencia en el programa ha sido siempre muy destacada, hasta el punto de hacer de presentadora en ausencia de Jorge Javier Vázquez y, en los últimos tiempos, del programa. También conduce en Telecinco la versión Deluxe y el programa Socialité, los fines de semana.

Patiño, nacida en Ferrol (A Coruña) en 1971, es una de las rescatadas por Netflix para un reality sobre cómo buscan trabajo los colaboradores en América tras su despido por parte de Mediaset, cadena donde se ha emitido Sálvame durante 17 años.

La transformación física de María Patiño desde que comenzó este espacio, en 2009, ha sido notable. Ella misma ha confesado alguna operación, como la de aumento de pecho, a lo que se unen tratamientos faciales que mantienen sus pómulos bien elevados y progresivos cambios de peinado. Su melena corta y cada vez más rubia de ahora nada tiene que ver con su largo pelo castaño y ondulado de los comienzos.

María se encuentra de vacaciones en Fuerteventura, su paraíso particular, donde ha compartido algunas fotos en su Instagram que han suscitado infinidad de comentarios, y no todos halagüeños. En la playa, "a cuatro patas", se muestra en biquini en un gesto poco afortunado, a lo que ella responde: "Lo importante no es la foto, es tu ojo".

También ha compartido un recuerdo de su viaje a Miami. Vestida de blanco y apoyada en una columna, presume en otra foto: "No me gustan las poses. Me gusta la naturalidad", escribe, al tiempo que los demás cuestionan su gesto y su bronceado.

''Tú de natural no tienes nada'', ''Eres muy choni'', ''Make up by Colacao'', ''Toda tú eres postureo'', ''Parece de cera con tantos filtros'', ''Muñequita de plástico'' o ''Llevas más silicona que una empresa de aluminio'' son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Pero ¿qué sabemos de María Patiño Castro? La periodista gallega lleva veinte años casada con un actor venezolano, Ricardo Rodríguez, de 45 años, dueño de un bar en el centro de Madrid, donde se llevan a cabo talleres de cine.

María, que sus inicios en la prensa del corazón tuvieron lugar en una agencia que vendía material gráfico a las revistas 'rosas', tiene un hijo, Julio, de 23 años, que nació cuando ella tenía 21, de una relación anterior a Rodríguez y que es estudiante universitario. Se define como madre soltera.

A pesar de su galleguismo, su lugar en el mundo está en Fuerteventura, donde recientemente ha adquirido una vivienda.

Ella misma confiesa su adicción al trabajo, y reivindica su formación como periodista. Hoy celebra en sus aguas preferidas, sus 52 agosto.