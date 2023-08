María Patiño cuenta cómo se enfrenta a su futuro profesional tras el final de 'Sálvame': "Necesito reflexionar sobre lo que quiero"

Si Belén Esteban fue la invitada que estrenó Superlativas, el pódcast de Carlota Corredera, María Patiño ha sido la que ha cerrado la primera temporada. Y en esta entrega, la presentadora se ha sincerado como nunca de muchos temas, como su relación con la gallega o su futuro profesional tras el final de Sálvame.

La periodista continúa en Mediaset, pues sigue conduciendo Socialité, aunque actualmente ha sido sustituida por Javier de Hoyos mientras ella y Nuria Marín se encuentran de vacaciones. Pero, aun así, y a pesar de que también ha participado en el nuevo proyecto de Netflix, la cancelación de Sálvame y del Deluxe le ha afectado irremediablemente, aunque prefiere mirarlo por el lado bueno.

"Todo lo que ha pasado, le he dado la vuelta y lo he visto positivo. Probablemente, Sálvame estaba malito, pero a raíz de cómo ha ocurrido todo, nos han resucitado", ha reflexionado la invitada del pódcast, quien ha asegurado que la gente dejó de enviarle mensajes y pararla por la calle para hablarle del programa, pero ahora la cosa ha cambiado drásticamente. "Me dan las gracias, me dicen que hay madres que ya no saben qué ver...".

"Yo sigo vinculada a Mediaset, no tengo nada que reprocharles y me quiero quedar con lo positivo", ha repetido. "Los programas se acaban, pero el espíritu de este programa no se ha muerto. Con esto no quiero decir que vayamos a volver, pero la vinculación que tenemos entre nosotros, la manera de expresarme que me han enseñado, de sentirme más libre".

"Mi problema es que ahora, de la manera que he vivido y me he expresado, ¿dónde voy a poder hacer todo esto? Ese es mi miedo", se ha preguntado. Por ello, ante el futuro que tiene por delante, Carlota Corredera le ha preguntado que qué espera de la televisión.

"No lo sé, necesito reflexionar sobre lo que quiero y, sobre todo, sobre lo que puedo dar, con independencia de que, de momento, no he recibido más ofertas que mi trabajo los fines de semana en Socialité", ha asegurado. "Mi miedo va vinculado a que no quiero aburrirme. No puedo vivir sin trabajar, ya no por una cuestión económica, que también, porque no tengo una importante cantidad de ahorros, sino porque necesito estar activa".

"Mi miedo es trabajar por dinero. Trabajamos por una remuneración, pero a mí me gustaba lo que hacía. Tengo pánico a necesitar trabajar para ganar dinero", ha continuado María Patiño. "Me da pánico no sentirme ilusionada, apagarme, dejar de creer en mí misma. Pero bueno, ahora tengo este mes por delante y tengo que dejarme un poco llevar".

La entrevistada ha contado cómo es su rutina diaria, con una mañana completa por sus paseos al perro, el gimnasio o el desayuno. Sin embargo, la tarde se le hace complicada, pues antes estaba ocupada por Sálvame: "Empieza un momento complicado hasta las 19 horas. Es que son muchos años. Y ahora tengo que aprender a disfrutar del tiempo libre, algo que me cuesta mucho trabajo".

Pero, como ha comentado, Sálvame no ha muerto y continúa vinculada a ese espíritu en el nuevo docureality de Netflix, que ya han grabado. "Tengo también un poco de miedo, pero creo que es una oportunidad maravillosa la que tenemos", ha defendido. "No soy de pensar en lo que puede llegar por tratarse de una plataforma a nivel mundial, me provoca ilusión, me gusta y es algo en lo que no me voy a aburrir, tres cosas que, como te decía, considero claves a la hora de aceptar una nueva oferta".