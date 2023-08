Fer corrige a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Eso en televisión no lo pillan. ¿Estabas en plano?"

Este miércoles se vivió una situación muy curiosa entre Roberto Leal y uno de los concursantes de Pasapalabra, Fer. Y es que el gallego se 'atrevió' a corregir al curtido presentador.

En un momento dado de El Rosco, Verónica Hidalgo (Miss España 2005) fue la encargada de anunciar que el gallego estaba a tan solo tres letras de llevarse el bote con 712.000 euros.

Verónica Hidalgo, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero cuando la cámara volvió a enfocar al concursante, este torció el gesto hacia Leal y afirmó: "¿Qué me dices?". El conductor del programa de Antena 3 le dijo que le había levantado los pulgares hacia arriba y hacia abajo.

"Era para preguntarte cómo lo veías, pero por no decírtelo de palabra, que me lo he ahorrado, te he hecho gestos", señaló el sevillano. No obstante, Fer, sorprendido, dijo: "Eso en televisión no lo pillan... ¿Estabas en plano?".

Leal exclamó: "¿Me estás dando clases a mí?", a lo que Fer le contestó afirmativamente y entre risas: "Soy un profesional del medio". El presentador quiso dar por concluida la anécdota y afirmó: "Tú podrías darme a mí clases, pero yo a ti de Álgebra seguro que no".