Mala Rodríguez se vuelve a pronunciar sobre su 'beef' con Rosalía: "Ella me tira a mí"

Mala Rodríguez ha vuelto a pronunciarse sobre su relación con Rosalía. Esta vez, lo ha hecho durante una entrevista que concedió al podcast conducido por Yibril, de Grimey TV, publicada el pasado lunes.

Desde que hace unos meses, la rapera de Jerez de la Frontera se viese en el centro de la polémica tras su apoyo encubierto a JC Reyes en su conflicto con la catalana, fueron muchos los internautas que sospecharon que, posiblemente, existiese una mala relación -y nunca mejor dicho- entre ella y la motomami.

Sin embargo, en esta reciente charla, no ha podido ser más clara en lo que respecta a su opinión sobre su compañera de profesión. "Me es irrelevante" ha asegurado La Mala, después de que un espectador le preguntara sobre su supuesto beef con la ex de Rauw Alejandro.

“rosalia me tira a mi” Mala Rodríguez 2023 pic.twitter.com/xz9JxqJYPT — 🌶𝖗ø𝖉𝖗𝖎𝖎𝖎.vt メ𝟶 (@rodrimotopaii) August 8, 2023

Lejos de quedarse ahí, la rapera ha querido exculparse a sí misma de cualquier interés de buscar el conflicto por atención, echando la piedra sobre el tejado de Rosalía. "Ella me tira a mí, ¿no?", ha recalcado.

Rápidamente, estas palabras han revolucionado las redes sociales con críticas hacia la actitud deshonesta de la rapera, pues, según aseguran algunos usuarios, fue ella la que atacó en primer lugar a la catalana.

Y es que, desde 2018, La Mala ha mencionado a Rosalía en numerosas ocasiones, acusándola, entre otras cosas, de apropiación cultural, y desmereciendo cualquier logro de su carrera.

Por su parte, Rosalía, a pesar de que no ha hablado acerca de la de Jerez en ninguna entrevista, sí habría hecho alusión a las críticas que habría recibido de ella en su canción Bizcochito. "Qué más da que me tire La Mala, si Haraka me tira la buena", escribía la cantante en este tema de su álbum Motomami, quitándole cualquier ápice de relevancia al conflicto.