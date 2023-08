¿De qué sirve la aprobación de un registro de bebés nacidos sin vida? ¿Es retroactivo? "Es un bálsamo para los padres"

Los bebés fallecidos antes de nacer que hubieran alcanzado más de seis meses de gestación (180 días) deberán ser inscritos y podrán tener nombre en el archivo del Registro Civil desde este 9 de agosto de 2023, aunque esa inscripción no tendrá efectos jurídicos, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cómo surge este nuevo registro?

Familiares de bebés nacidos sin vida llevan años pidiendo al Gobierno que empezara a aplicarse una reforma del Registro Civil aprobada en el año 2011 por la que se creaba un registro para los bebés nacidos sin vida con más de 180 días de gestación. Las familias, aglutinadas en asociaciones especializadas en duelo perinatal, buscan "dignificar y honrar la memoria" de sus hijos nacidos sin vida. "Ya es suficiente tragedia la muerte de un bebé como para que además una legislación anticuada no te permita incluirlo como un miembro más de la familia y no poder darle un nombre", han defendido. "Existieron, forman parte de nosotros y fueron seres humanos".

Montse Robles es la presidenta de la Federación Española de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal (Fedup) y explica a 20minutos que una familia de Olot (Girona) fue de las primeras en dar la batalla. Se trata de Raquel Casas, cuya primera hija, Juna, nació sin vida en la semana 38, a finales del 2021. Sin embargo, la administración lo trataba como un aborto. Ellos comenzaron su lucha por hacerlo visible, por reconocer su existencia y simplificar los trámites que tuvieron que realizar.

¿Dónde figuraban estos bebés hasta ahora?

Hasta este mes de agosto los bebés que morían desde el sexto mes de gestación quedaban inscritos en el llamado 'Legajo de Criaturas Abortivas', sin posibilidad de ponerle un nombre, ni tampoco de poder especificar ambos progenitores. "Llamar al registro 'Legajo de Criaturas Abortivas' ya es muy hiriente", denuncia Robles, "y también que no conste su nombre, ni figuren los de ambos progenitores. Quedaban todos inscritos como 'feto de' y el nombre solo de la madre".

¿Cuándo se aprueba este modelo?

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó en febrero, con votos a favor de todos los grupos menos de Vox, una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para pedir al Gobierno que los padres pudieran hacer constar en el Registro Civil el nombre de sus bebés fallecidos por muerte perinatal. La muerte perinatal es aquella que se produce, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre la semana 22 de gestación, durante el parto o durante los primeros siete días de vida del recién nacido. El formulario que se facilitaba a los progenitores que se personan en las oficinas de Registro Civil hasta ahora no permitía a los progenitores otorgar nombre, "un derecho que sí está reconocido por la disposición adicional cuarta de la Ley del Registro Civil, de 2011". Pedía también la conexión efectiva los centros sanitarios y el Registro para que sea "automático", de forma que los padres "no se tengan que personar en las oficinas del Registro".

¿Qué modelo hay que rellenar ahora?

Con esta orden firmada el 21 de julio y que entró en vigor el 9 de agosto se modifica una orden del 26 de mayo de 1988 sobre ciertos modelos del Registro civil y se aprueba la Declaración de nacidos sin vida tras los seis meses de gestación (modelo 9 bis), que se añade a los aprobados por la Orden de 26 de mayo de 1988, recoge la nueva regulación en esta materia y, en concreto, al artículo 67 y la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2011, que regulan el supuesto del fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento.

¿Tiene efecto retroactivo?

Así es. No Podrán ser inscritos todos los nacidos sin vida tras seis meses de gestación acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo modelo de registro, pero los progenitores tienen el plazo de dos años desde esta publicación en el BOE para solicitarlo.

¿Cómo quedan inscritos ahora estos bebés?

El Registro Civil dispondrá de un archivo en el que se conservarán debidamente numeradas y ordenadas las declaraciones (modelo 9 bis), firmadas por el declarante y al menos, por dos facultativos, relativas a los fallecimientos ocurridos con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, con indicación, en su caso, del nombre a imponer al nacido sin vida. El registro tendrá un índice en el que constará el nombre y apellidos de la madre y, en su caso, el del hijo, y se numerará correlativamente, a los efectos de poder facilitar la búsqueda. Asimismo, a solicitud de cualquiera de los progenitores se expedirá una certificación en la que constarán los datos del alumbramiento, el nombre, en su caso, del hijo o hija no nacidos.

¿Figurará en el Libro de Familia?

Montse Robles, de la Fedup, recuerda que esta normativa que acaba de entrar en vigor solo permite inscribir a estos bebés en el registro civil, pero no en el Libro de Familia, algo que esperan que pueda aprobarse pronto. Es una de las batallas que las familias quieren ganar, como que puedan inscribirse con este modelo pronto los bebés de menos de 180 días de gestación y que se aprueben por ley las bajas paternales tras un duelo perinatal. "Cuando expones los motivos, lo justificas, le pones alma y ves que los padres de estos nacidos sin vida tienen sentimientos, la legislación queda en evidencia", defiende Robles.

¿Qué significa que no tenga efectos jurídicos?

"La inscripción en el nuevo registro de 'nacidos sin vida' de los de más de 180 días de gestación es un simple pero mayúsculo reconocimiento que ayuda a la recuperación emocional de los padres. Es un bálsamo", reconoce la portavoz de las familias en duelo perinatal. Sin embargo, el nuevo registro no conlleva efectos jurídicos porque estos hijos "no computan por ejemplo a la hora de designar a una familia como numerosa o en el cálculo de la jubilación".