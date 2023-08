Ana Mena presenta por sorpresa su nueva canción en el Arenal Sound: "Preparaos para grabarlo"

Ana Mena lo ha vuelto a hacer. Después de haber cosechado un gran éxito con Las doce junto a Belinda, la malagueña ha querido repetir la fórmula y, el pasado domingo, decidió enseñar en primicia a los asistentes del festival Arenal Sound, celebrado en la localidad de Burriana, cómo sonará su nueva canción, Madrid city.

"Esta noche hay una sorpresa en el Arenal (muy improvisado todo). Preparaos para grabarlo", escribió la cantante, unas horas antes del concierto, en sus redes sociales. Rápidamente, estas palabras desataron el furor entre sus seguidores, quienes no podían esperar a descubrir cuál iba a ser la sorpresa.

Fue tal la expectación que, en pocas horas, el boca a boca convirtió a "Ana Mena" en tendencia en X -la antigua Twitter-, un interés que este lunes, un día después de la actuación, todavía mantiene.

Fuimos amor de verano en Madrid City y la verdad no me sirve Madrid sin ti 🌃🔥 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) August 6, 2023

Y no es para menos, pues la malagueña no da puntada sin hilo. Del mismo modo que su predecesora natural, Las 12 -la cual también presentó por primera vez durante uno de sus conciertos-, todo apunta a que su nuevo tema, Madrid city, se convertirá también en uno de los hits del verano.

Y es que, en tan solo dieciséis horas, uno de los vídeos más virales que captura ese ansiado momento del festival ya acumula más de un millón de reproducciones. "Fuimos amor de verano en Madrid City y la verdad no me sirve Madrid sin ti", destaca Ana Mena de la letra de su nuevo tema, a través de Twitter.

Sin embargo, la artista no ha estado exenta de algunas críticas, las cuales han señalado, principalmente, que la cantante hiciese un evidente playback durante la actuación.

LA NUEVA CANCIÓN DE ANA MENA MENUDO HIT pic.twitter.com/d8RmvRtslc — nacho (@nachojmnzz) August 6, 2023

Ante estos ataques, la propia Ana Mena ha querido defenderse a través de su perfil de X: "Lo primero que he dicho antes de soltar este tema es que quería enseñarla. Es una maqueta que me ha llegado hoy. La hemos enseñado, no la hemos tocado ni la hemos cantado porque ni la instrumental tenemos. En fin".

A falta de una fecha oficial para el estreno de la versión de estudio de Madrid city, la cantante de Música ligera ha querido confirmar a sus seguidores que la volverán a escuchar el próximo 9 de septiembre en el Wizink Center, durante la gira de su disco Bellodrama.