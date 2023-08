Enfado del sector turístico por la subida de tasas aéreas que cuadruplicaría la que toca por ley y "encarecerá los billetes" al pasajero

El sector turístico se ha puesto de uñas con Aena por pedir al Gobierno autorización para una subida de las tasas aeroportuarias que de aprobarse en Consejo de Ministros sería cuatro veces superior a la que tocaría por ley. El gestor aeroportuario ha defendido que el incremento de costes le obliga a reclamar un encarecimiento del 4.09% de las tasas a partir de marzo de 2024.

El director general de la Mesa del Turismo, Carlos Abellá, explica a 20minutos que no entiende cómo "un ente público con beneficios del 8% que ha anunciado que repartirá dividendos y tiene por ley la posibilidad de subir las tasas anuales un 1% aspira a repercutir todo el incremento de costes en el cliente final".

En esta guerra, el consumidor se pregunta cómo afectará al precio de billetes y si el Gobierno tiene alguna posibilidad de frenar la subida.

"No tanto el importe, como el gesto de no repercutir todos los costes, que estamos en el mismo carro".

Aena defiende que sus tarifas aeroportuarias son con lo que financian su actividad, "el elemento central de la sostenibilidad económica del sistema aeroportuario, con los niveles de calidad y seguridad que demandan los pasajeros". Según sus propios cálculos, la tarifa pasaría a ser 0,40 céntimos superior por trayecto y turista, hasta los 10,35 euros de media.

Además, ha negado que exista una relación directa entre las tarifas aeroportuarias y la definición del precio de los billetes de avión por parte de las líneas aéreas. En este punto no coincide la versión de Aena con la de la Mesa del Turismo que augura que tras la subida, "las líneas aéreas calcularán sus nuevos costes en función de trayectos y repercutirán lo que consideren oportuno". Para agregar que la tasa traerá a buen seguro "encarecimiento de los billetes".

Ante un nuevo encarecimiento de los billetes de avión ya en máximos, el sector turístico ha reclamado al Gobierno, que es quien debe autorizar en Consejo de Ministros las nuevas tasas, que haga lo posible por vetar la subida. Se lo ha pedido por carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

"No nos parece razonable que el sector traslade de media un 17% la subida de los costes. Es decir, que no está repercutiendo en los precios finales la subida real que ha tenido, porque lo importante es recuperar la demanda y mantener la competitividad, y mientras Aena quiera imputar el 100% del incremento de costes. El sector hace un esfuerzo, pero una sociedad estatal con beneficios no lo hace", rechaza Abellá.

"Equilibrar los intereses de los viajeros"

"Las aerolíneas ya han advertido que, de finalmente llevarse a cabo la subida de tasas aeroportuarias, este incremento se verá reflejado en el precio final del billete. Si a esto le sumamos la actual subida del coste de los billetes, parece evidente que muchas personas reducirán el número de viajes en avión que hagan al año, intentando sustituir estos por otros métodos de transporte, en los casos que sea posible, afectando así sin duda a zonas turísticas que dependen del transporte aéreo", aseguraron en reclamador.es

"Creemos que cualquier cambio en las tasas debe ser evaluado cuidadosamente para equilibrar los intereses de los viajeros, las aerolíneas y la sostenibilidad de la industria aérea en general".