Violeta Mangriñán explica por qué le decepcionó 'Barbie': "Me pareció un pelmazo"

Violeta Mangriñán anunció este jueves a sus seguidores que había acudido al cine a ver Barbie, una de las películas más taquilleras de la última temporada. Y, pese a las buenas críticas que ha recibido el filme de Greta Gerwig, la influencer ha confesado que le pareció "un pelmazo".

La valenciana ha respondido este viernes a una seguidora que le preguntó qué le pareció la película. "No te voy a engañar, me dormí a mitad", ha avanzado. Según Mangriñán, nunca suele rendirse al sueño en el cine, pero con Barbie hizo una excepción: "Lo que vi me pareció un pelmazo".

La influencer ha explicado por qué se aburrió en la sala: "Está claro que tratan de lanzar un mensaje importante, pero lo hacen de manera demasiado forzada y sobreactuada".

Violeta Mangriñán critica 'Barbie'. INSTAGRAM / @VIOLETA

Además, la exconcursante de Supervivientes ha considerado que se trata de una película a la que le sobra metraje: "Además, dura dos horas. Me pareció excesivamente larga".

Estas palabras llegan días después de que la joven protagonizara una polémica en Instagram por defender el regalo que su madre le había hecho a Gala, su nieta. La hija de Mangriñán recibió en su primer aniversario productos de limpieza de color rosa, lo que los usuarios tacharon de "sexista".

"El mocho es unisex y se lo hubiese regalado de la misma forma si Gala hubiese sido niño en lugar de niña. Poco conocéis a mi madre. La broma es conmigo por mi obsesión con el mocho. Vivid y dejad vivir que a este paso no llego a septiembre", apuntó.