"Si yo decorase mi casa como la de mi abuela, no pondría un plato de cerámica como el que ella tenía, pero sí uno con algo que me pueda representar: los dibujos de mi infancia, Pokémon, Digimon...". Ese es el objetivo de Javier Sánchez, artista madrileño conocido como Jamalamaja que, a modo de reminiscencia y homenaje, reinventa una tendencia decorativa tan clásica plasmando ilustraciones modernas de series y películas de lo más milenial.

Para muchos, infancia significa pueblo, verano o abuelos; o todo junto, pasar el verano en la casa del pueblo de los abuelos. Estos momentos, quizá los más felices del año para un niño, vuelven a los adultos como recuerdos, unos son más vívidos que otros. Sin embargo, es posible que lo que esté bien grabado en la memoria de multitud de personas sea la decoración de aquella vivienda y, más concretamente, un detalle en especial que está muy generalizado, sin importar la parte de la península a la que se pertenezca: los platos de cerámica decorativos colgados por toda la casa.

Este elemento es muy habitual en toda la península ibérica -no en vano, Portugal es el país de los azulejos-. No obstante, las vajillas decoradas, tanto para adornar como para su uso doméstico, tienen su precedente en el extremo oriente en el siglo VII. El comercio permitió que se fueran exportando estas piezas, por aquel entonces de barro, y que terminasen llegando hasta la península a través de la cultura árabe, algo que nuestra tradición aún mantiene con materiales como la porcelana y la cerámica.

También conocida como loza decorada, estos detalles llevan siglos copando las casas. Ya sean motivos religiosos, de flores u otros diseños, los platos colgados en las paredes siguen siendo un habitual en las viviendas más clásicas e, inevitablemente, esto nos puede recordar enormemente a nuestros abuelos y abuelas. Pero no tiene por qué ser una tradición que termine con ellos, pues la cerámica se reinventa para adaptarse a los tiempos.

De Talavera para el mundo

Jamalamaja es un ejemplo de ello, pues este artista de 34 años nacido en Madrid apuesta por las costumbres con las que ha crecido al pasar su infancia en Talavera de la Reina, municipio toledano con cinco siglos de reconocida tradición cerámica. De hecho, en 2019 la UNESCO nombró a la cerámica talaverana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"Mi familia es de Talavera y toda mi vida he estado muy ligado a ella. Iba de pequeño, los fines de semana, en vacaciones... Por eso siempre me ha gustado el tema de la cerámica", declara Javier Sánchez a 20minutos. Por este motivo, se apuntó a cursos en Madrid y a practicar distintos tipos de técnicas relacionadas, y empezó a hacer dibujos imitando murales cerámicos, ilustraciones que hacen ver que son un mosaico de azulejos.

"Hace unos años, en Talavera llevaron a cabo una iniciativa con distintos ceramistas para crear diferentes murales y colocarlos por la ciudad. Entonces se me ocurrió hacer uno de Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina. Él es de Talavera de la Reina y le escribió una canción a la ciudad, que se llama Reina", recuerda. Tras realizar su propio mosaico dibujado, lo subió a Instagram y atrajo mucha atención, incluso la del propio cantante, que le dio las gracias y la enhorabuena por su obra.

A partir de entonces, comenzó a trabajar la cerámica en ilustración "para contar historias, no solamente por el tema decorativo". Y, ya que la técnica talaverana se basa en el trabajo de Juan Ruiz de Luna, ceramista patrio que "estableció el canon con motivos renacentistas", él también se inspira en este estilo, "siempre intentando adaptarse un poco al personaje y la historia" que quiere representar.

Fue tras el dibujo de Alberto Jiménez cuando un amigo le pidió que le hiciera un retrato igual, pero de la serie Rick y Morty. Y este encargo fue el que dio comienzo a todo, pues empezó a "combinar la cultura pop, elementos de los 90 y de los dibujos animados de entonces con la cerámica".

Un 'hobby' hecho profesión

Javier Sánchez hizo la carrera de Arquitectura y, aunque estuvo ejerciendo de ello durante años, nunca dejó de dibujar e ilustrar, pero siempre como una afición. Sin embargo, tras terminar de trabajar en un estudio en 2018, se planteó profesionalizar su hobby, algo que le ha dado resultados positivos: actualmente es ilustrador y da clases de Diseño en tres universidades diferentes, y también ha expuesto en diferentes galerías nacionales.

A través de su cuenta de Instagram, donde publica sus obras, y de su tienda online, Jamalamaja vende sus propias creaciones -y también acepta peticiones- en formato camiseta, tazas, cuadros y, por supuesto, platos de cerámica.

"Pintar azulejos y cerámica a mano es dificilísimo y tardas mucho. Es como usar acuarelas, se pinta con óxidos mezclados con agua. Es muy complicado. Pero tenía intención de hacer muchos platos y muchos dibujos, y descubrí las calcas cerámicas", explica el artista. "Yo imprimo mis ilustraciones en un taller de Barcelona, que me las hacen como si fueran calcomanías, con tintas especiales. Las recorto y pego a los platos, que luego se hornean. Es un proceso bastante largo y complejo, pero lo que me permite es industrializarlo, si los platos los hiciera a mano, tardaría muchísimo y tendría que venderlos mucho más caros".

El madrileño de sangre talaverana triunfa con sus platos de cerámica decorativos, unas piezas de unos 20 centímetros de diámetro que "combinan esa tradición de tantísimos siglos con algo más actual". Y todo nació como una especie de homenaje a su niñez en el municipio toledano.

"Dentro de toda la cerámica que existe, se me ocurrió el plato porque mis abuelas tienen toda la casa llena de platos de cerámica. Es como esta idea de decoración clásica de nuestras abuelas, pero llevada más a la actualidad", sostiene el ilustrador.

"El plato que más vendo es el de Angemon (Digimon), con mucha diferencia. Y el de Los Rugrats también es top ventas. Tengo también de Angewomon, aunque ahora no me quedan, de Pikachu (Pokémon), de Spinelli (La banda del patio), del bebé de la serie Dinosaurios, hice uno de Lisa Simpson, de En busca del valle encantado, de Doraemon, hice uno de Gundam que me pidieron...", detalla Jamalamaja. "El año pasado saqué también uno para una exposición LGTBI por el Orgullo en Talavera, que es un plato de Heartstopper, que no son dibujos animados de la cultura pop de los 90, pero me apetecía también homenajear a las juventudes queer".

Así que, si quieres que tu propia casa tenga un toque clásico pero moderno, con un diseño que te transporte a tu infancia a la vez que te recuerda a tu abuela, solo has de hacerte con uno de estos platos de cerámica. Esta decoración te hará viajar al mundo Pokémon, atravesar la puerta mágica del gato cósmico o bendecirá tu piso con los ángeles Digimon más sagrados. O si no, siempre puedes pedir una ilustración personalizada.