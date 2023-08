Un cachorro vomita encima de Julia Rubio en pleno directo de 'Estando contigo'

En la tele una de las cosas más apreciadas es la naturalidad, lo que pasa es que a veces es demasiado, como le pasó a un pequeño cachorro en el programa Estando Contigo, del canal CMM, de Castilla La Mancha.

La presentadora, Julia Rubio, sostenía a un adorable cachorro mientras se trataba el tema de cuáles eran los mejores consejos para el cuidado de las uñas de las mascotas, con el veterinario Carlos Rodríguez.

Sin embargo, el pequeño perro no debía encontrarse muy bien, por lo que acabó vomitando sobre el pecho de la presentadora, que se lo supo tomar con humor.

"Ha potado", decía el veterinario, "no le debe gustar el perfume que llevas hoy", bromeaba. "No pasa nada, me ha echado una pota, cosas que pasan, se ha mareado", decía divertida la presentadora.

Inmediatamente dejaban al pequeño cachorro fuera de plató para que pudiera estar tranquilo, mientras seguían quitándole hierro al asunto: "parece que hemos salido por la noche", decía el veterinario.

Las cosas del directo… si te encuentras mal , saca lo que llevas dentro … o no. pic.twitter.com/AS4GTJbzc5 — TVMASPI (@sebas_maspons) August 4, 2023

"Es como un bebé cuando le vas a sacar los gases y te lo echa todo. No hace falta cambiarme, ya me he limpiado, no huele mal", decía la presentadora ante los intentos de vacile de su compañero.