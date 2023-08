Telecinco confirma 'El musical de tu vida' un programa que recrea la vida de invitados famosos con números musicales

Mediaset ha publicado la lista de los programas que estrenará cuando llegue la nueva temporada, pasado el verano. Entre los anuncios hay programas ya muy conocidos, como GH VIP, La que se avecina, Entrevías o Got Talent, y también varios estrenos, como La mirada crítica, Vamos a ver, TardeAR, La última noche o El musical de tu vida.

Este último formato, que presentará Carlos Sobera, le da una vuelta de tuerca a las entrevistas a grandes personajes famosos, que hablarán de su vida y su carrera de una forma muy especial.

The musical of your life es un formato de la televisión de Bélgica, en el canal Play 4, que en ese país hace unos espectaculares datos de audiencia, además de haber recibido el prestigioso Rose D'Or 2022.

En El musical de tu vida una personalidad muy famosa y querida es invitada a un teatro, donde mantiene con el presentador una entrevista personal sobre todos los momentos clave de su vida.

Cinco de esos momentos se convierten en conmovedoras escenas musicales interpretadas en el escenario, según la sinopsis del formato.

Telecinco | nueva temporada



● GH★VIP

● La que se avecina | T13

● La mirada crítica

● Vamos a ver

● TardeAR

● Entrevías | T3

● Got Talent

● El musical de tu vida

● La última noche

● Cine pic.twitter.com/xXCHESxMX7 — Mediaset España (@mediasetcom) August 3, 2023

Momentos de su infancia, su adolescencia, un primer amor, amistades inolvidables y avances profesionales acaban siendon números musicales creados expresamente para el programa.

Después de cada escena, la celebridad reflexiona sobre esos momentos importantes mientras que en patio de butacas están familiares y amigos del invitado, que aportan sus propios recuerdos y anécdotas.