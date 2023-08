Los 'beefs' más sonados de la industria musical: desde Taylor Swift hasta J. Balvin

Hay pocas cosas que atraigan más al público que el 'salseo' que provoca un enfrentamiento entre artistas. Las acusaciones cruzadas por medio de canciones provocan un aluvión de visitas y una expectación constante.

De hecho, el impacto de un buen beef es tan grande que, en muchas ocasiones, el público acusa a los artistas de pactar estos enfrentamientos con el único objetivo de aumentar las visitas y promocionar su imagen.

Por supuesto, este no es el caso de los siguientes beefs:

El enfrentamiento entre Taylor Swift y Kanye West

Todo comenzó en la gala de los MTV Video Music Awards de 2009, cuando Taylor Swift subió al escenario para recoger su premio a Mejor Vídeo Femenino por su canción 'You belong with me'.

Mientras Taylor realizaba su discurso, el rapero Kanye West decidió subir al escenario y arrebatarle el micrófono para declarar que la persona que de verdad merecía este premio era Beyoncé por su canción 'Single Ladies'.

Kanye West interrupted Taylor Swift at the VMA’s 13 years ago today‼️😳 pic.twitter.com/7H3l8Q7Sff — RapTV (@Rap) September 13, 2022

Esta brusca e inesperada acción desató una de las enemistades más sonadas en el mundo de la música. A partir de ese momento, las canciones y declaraciones cruzadas no han dejado de sucederse y han hecho de esta enemistad el beef más sonado del siglo XXI.

Residente y su sesión contra J. Balvin

Las quejas de J. Balvin sobre el tratamiento de los Latin Grammys al género del reguetón iniciaron uno de los beefs más interesantes de la música urbana.

El cantante colombiano quiso mostrar su disconformidad debido a que consideraba que los reguetoneros habían hecho crecer a la industria de la música latina, pero al mismo tiempo nunca recibían el reconocimiento por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Residente decidió responder a las quejas de Balvin y le explicó que no podía comparar 'hot dogs' con "restaurantes de estrella Michelín", haciendo referencia a la mala calidad de su música en comparación con la de otros compañeros.

Cuando parecía que esta rivalidad no iría a más, Bizarrap publicó su sesión con Residente en la que el cantante puertorriqueño cargó de forma brutal contra Balvin.

Por su parte, Balvin prefirió no contestar, de hecho lo hizo con un tuit que decía "Amor y paz". Aunque la verdad es que es públicamente sabido que el colombiano sí intentó evitar que esta canción viera la luz.

La discusión entre C.Tangana y Yung Beef

Probablemente, el beef más potente de los últimos años en España ha sido el protagonizado por los artistas Yung Beef y C. Tangana. Durante una rueda de prensa con motivo de la celebración del Primavera Sound, ambos se enzarzaron en una discusión en referencia a cómo se debía desarrollar la música urbana en España.

Yung Beef expresó que él no quería formar parte de una industria en la que toman decisiones "personas de etiqueta", sino que quería crear una industria dirigida por las personas que realmente conocen y valoran la música urbana.

C. Tangana mostró su disconformidad y decidió contestar en mitad de esta rueda de prensa a su compañero. 'El Madrileño' dijo que para cambiar las cosas había que entrar en la industria y cambiarla desde dentro y así poder "enfrentarte al problema con las mismas armas que el problema te plantea".

Fernanndooo @secoweedcodein no todo se compra con dinero pero yo no muevo el culo por menos de 20k. Cuando hagamos sold out saco la respuesta. Gracias hakim:https://t.co/wfX7lBxtLr pic.twitter.com/VlSG6ZiAil — El madrileño (@c_tangana) June 13, 2018

A partir de este momento, los dos cantantes se dedicaron temas cruzados y comercializaron productos utilizando la imagen del otro. Este es el caso de la camiseta que comercializó C.Tangana con la cara de Yung Beef como si del Ché Guevara se tratase.

A pesar de que fue un beef con gran relevancia, algunos opinan que no existe ningún tipo de rivalidad entre ambos y que simplemente sirvió a los dos artistas para promocionar sus carreras y expresar su filosofía laboral.