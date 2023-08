Así es Josep Ferré, el imitador de 'Sálvame' que triunfa en 'Me resbala'

Me resbala cuenta con un amplio equipo de humoristas que compite cada semana por la victoria en el concurso de Telecinco. Entre ellos hay algunos que participaron en la época de Antena 3 y otros han debutado junto a Lara Álvarez este año, todos 'Factoría Mediaset'.

Entre ellos, aparte de Raúl Gómez o Paz Padilla, está Josep Ferré, conocido por sus imitaciones en Sálvame durante las últimas temporadas del programa.

Josep Ferré, en 'Me resbala'. MEDIASET

"Ahora tengo más tiempo porque en Sálvame me llegaba a pasar hasta 3 horas caracterizándome. En Me resbala voy de mí mismo", afirmó el artista.

Y destaca que "mis compañeros son tan brillantes y tan rápidos actuando que tengo que estar muy atento para poder seguirles durante las pruebas del programa". Y añade que "soy nefasto para los concursos, un desastre. Es que me bloqueo y soy tremendamente fatal".

Su pasado en 'Sálvame'

El actor formó parte de Sálvame dos años y medio de los catorce del programa, aunque en ese tiempo le dio tiempo a enfrentarse a situaciones muy difíciles y a vivir grandes momentos gracias a sus imitaciones.

Ferré no tenía problema en meterse en la piel (gracias a las trabajadas caracterizaciones del equipo de maquillaje del programa de Telecinco) de cualquiera de los colaboradores de Sálvame o de las celebridades de las que estuvieran hablando.

Desde Lydia Lozano, que era su preferida, a María Teresa Campos, Kiko Matamoros, Anabel Pantoja... "Que Terelu o Carmen Borrego me dijeran que al verme en la tele me parecía tanto a su madre que creían que era ella me llenaba de orgullo y satisfacción", aseguró.

Josep Ferré y Lydia Lozano. @josepferre1

"De Kiko me costó por la voz, pero siempre me tiro a la piscina y no pienso si alguno de ellos se va a enfadar por cómo lo hago. Si lo hiciera me quedaba en casa", añadió.

Otros trabajos del actor

Ferré estudio arte dramático en Valencia, y su carrera artística dio comienzo en teatro, perteneciendo a la compañía La cubana. En 1999 dio el salto a la televisión en el programa de Jordi González Vitamina N, en TV3.

Posteriormente, el tarraconense apareció en Homo Zapping y TNT; pero fue en Hable con ellas en 2016, donde dio vida a uno de sus personajes más conocidos, Soledad León de Salazar.

Josep Ferré como Soledad de León en 'Hable con ellas'. Mediaset

Su imitación de Pilar Eyre en Sálvame Deluxe le dio la oportunidad de pasar al programa diario y participar en la tertulia con todo su repertorio de personajes.

Su futuro

Cuando se acabe su participación en Me resbala y con Sálvame fuera de la parrilla de Telecinco, Ferré tendrá que buscar acomodo en otro formato televisivo.

"Tengo una cosita pequeña de teatro y parece que se empieza a ver la luz. Siempre tengo las preocupaciones típicas del actor, que cuando se acaba un proyecto hay que estar pico pala y buscarse la vida por otros lados", confesó el imitador.