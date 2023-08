Javier Tudela actualiza su estado de salud después de ser operado: "Me duele muchísimo"

Estos últimos meses están siendo especialmente complicados para Javier Tudela en lo que respecta a su salud. Hace unos días, el ex concursante de GH VIP se sometía a una urgente cirugía en el tobillo para mitigar el dolor que llevaba sufriendo durante "mucho tiempo".

Se trataba de un esguince de ligamento lateral con rotura de la banda sagital radial y luxación cubital, un tipo de fractura poco frecuente que, desde marzo, le había impedido mantener su vida con normalidad.

Sin embargo, lejos de solucionarse sus problemas, parece que la situación ha empeorado. Y es que, tras pasar por el quirófano, el hijo de Makoke está teniendo que afrontar un difícil postoperatorio que, según ha manifestado el propio protagonista, le ha hecho experimentar "dolores muy fuertes", que no le han permitido conciliar el sueño por la noche.

Javier Tudela actualiza sobre su estado de salud en 'stories'. JAVIER_TUDELA14 / INSTAGRAM

"Me duele muchísimo, lo estoy pasando fatal", se ha quejado el influencer a través de sus stories de Instagram. Además, en estas primeras horas tras su operación, ha querido aclarar algunas dudas a sus más de 120.000 seguidores: "No me he puesto ningún tipo de material, ni placa, ni nada. Únicamente me han cosido donde estaba mal", ha explicado. "El retináculo estaba mal y uno de los tendones que estaba cerca también estaba bastante dañado".

Por suerte, no todo es trágico en esta situación y su buen estado anímico así lo demuestra. En gran medida se debe a su novia, Marina Romero, quien, además de sacarle a pasear en su pesada silla de ruedas, está cuidándole muy bien durante estos duros momentos.

El influencer se ha mostrado orgulloso de su decisión de someterse a esta intervención quirúrgica -y más, teniendo en cuenta que se le ha realizado en agosto, cuando está más "tranquilo" todo-.

De hecho, Javier ha adelantado a sus seguidores que, según le han asegurado los médicos, a partir de septiembre podría estar "casi andando normal", sin escayola. Aun así, todo depende de cómo evolucione su tobillo y de las conclusiones que extraigan, tras su cita médica del próximo martes.

Por lo pronto, hace escasas horas, el influencer ha tenido que volver al hospital porque le han salido "unas heridas" en la pierna, a causa de las vendas que debe llevar alrededor del tobillo.