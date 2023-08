La madre de Almudena Cid le dedica un mensaje tras conocerse la paternidad de Christian Gálvez: "Te quiero libre"

El anuncio de embarazo y boda secreta de Christian Gálvez y Patricia Pardo de este lunes se ha convertido en la comidilla de todos. Y la ex, Almudena Cid, también. Así, la madre de la gimnasta, Mina Tostado, ha querido publicar un mensaje en sus redes sociales apoyando a su hija, en el foco de la prensa rosa desde que se ha conocido la noticia.

Tostado no ha dudado en hacer toda una declaración de intenciones con un texto poético en el que deja una cosa clara a su hija: "Te quiero libre".

"Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera", ha publicado su madre.

Lo cierto es que las razones por las que Cid y Gálvez ni tuvieron hijos tras once años de matrimonio es todo un misterio y algo muy personal, pero parece que con la noticia sorpresa del presentador todo el mundo ha decidido mirar directamente a la gimnasta.

Lo que no es un secreto es que Cid había declarado en más de una ocasión la presión que sentía con respecto a la maternidad. "He tenido una época muy difícil con este tema porque Christian lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", comentó. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera decía que cuándo tendría hijos", confesaba en su momento.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", comentó.