Las primeras palabras de Almudena Cid tras el anuncio de Christian Gálvez sobre su boda y el embarazo de Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo anunciaron una noticia este fin de semana que nadie se veía venir: la pareja contó que espera su primer hijo y que, además, hace un año pasó en secreto por el altar. La ceremonia se celebró seis meses después de la separación del presentador con la ex gimnasta rítmica Almudena Cid, que, en estos días, se ha limitado a hablar de su libro, que tiene mucho que ver con su pasada relación.

La deportista publicó este domingo un tuit en el que se le recomendaba leer la historia de Consuelo de Saint-Exupéry. Una referencia que surge de una columna de opinión de Rosa Belmonte en la que se deja caer que, durante buena parte de su matrimonio de once años con el presentador, la actriz había sufrido "maltrato emocional".

De hecho, Cid ha hablado en varias ocasiones de que la última etapa de su relación fue destructiva -"el final de mi matrimonio me destrozó y anuló"-, como cuando explicó a ¡Hola! que antes vivía en estado de alerta: "Que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión".

Gracias. Yo os recomiendo el mío, ‘Caminar sin punteras’. Fue muy terapéutico escribirlo ❤️.https://t.co/EV6N83P32q https://t.co/EuLep2rjXO pic.twitter.com/FQGJZl95cw — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) July 30, 2023

Ahora, tras conocerse más información sobre la realidad que viven Gálvez y Pardo desde hace un tiempo, Cid ha respondido a la recomendación de Twitter hablando de su propio libro. "Gracias. Yo os recomiendo el mío, Caminar sin punteras. Fue muy terapéutico escribirlo".

En sus páginas, Cid se basa en su propia experiencia para contar de qué manera, durante el duelo por la ruptura, la disciplina y la fuerza mental que desarrolló en su carrera como gimnasta la ayudaron a seguir adelante. En el libro habla de cómo el final de un amor "puede ser a veces la mejor noticia".