Almudena Cid habla del final de su matrimonio con Christian Gálvez: "Me destrozó y anuló"

Almudena Cid no ha olvidado aún el duro año que ha pasado como consecuencia de su ruptura matrimonial con Christian Gálvez. De ese momento habla, precisamente, este miércoles en las páginas de Lecturas, donde asegura que "el final" de su matrimonio la "destrozó y anuló".

"Sentía dolor en todo mi ser. Me veía como una persona desgraciada", cuenta la exgimnasta, que relata un duro episodio, cuando pensaba en girar el volante de su coche mientras conducía para acabar con el dolor que sentía en aquellos momentos.

"Fueron varios días, no un solo día. Me asusté cuando me di cuenta de que lo estaba pensando todos los días a todas horas", relata. Y es que, según cuenta, estuvo "muy mal durante meses, sintiendo que había hecho algo muy mal". "verme a mí era ponerse a llorar mi padre, llorar mi madre... Yo estaba generando eso. Pobrecitos", recuerda la actriz.

Además, cuenta: "15 años dan para conocer mucho a la otra persona, por más que no haya visto cosas que tendría que haber visto". Y recuerda: "Aunque haya visto actos crueles, no los identifiqué como tal por cierta incapacidad emocional, para no sufrir más".

"Si estar enamorada tiene que ver con el concepto que yo tenía hasta ahora, no puede ser", reflexiona Cid. "No hay que aceptar cosas que no se pueden aceptar. Sufrir, no".