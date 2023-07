Nagore Robles, muy dura contra María Pombo: "Es una niña pija, muy mona... pero una más del montón"

Desde que comenzara su trayectoria en televisión, Nagore Robles nunca ha tenido miedo a hablar sin pelos en la lengua. Lo ha demostrado en innumerables ocasiones en los platós de televisión, en las redes sociales y también en El Guacal, espacio radiofónico donde ahora ha opinado sobre la influencer María Pombo y sus hermanas.

En una entrevista con el creador de contenido AleXSinos, la presentadora valoró que la pequeña de las Pombo no es un ejemplo para ella en su trabajo en las redes sociales. Mostró su rechazo sin pelos ni señales, tal y como se aprecia en el programa, que está disponible desde este lunes.

"Te voy a contar: yo, cuando pedí consejo, me dijeron: 'sigue a estas cuatro porque son supertop y vas a aprender un montón'. Yo las seguí y cuando vi el perfil de María Pombo no sabía qué pillar de ahí", avanzó.

"No había nada en lo que me pudiera inspirar y, además, no me parece una tía clara. Ella se ofende cuando le hablan de política. Hay que dar un paso al frente y decir lo que una es y punto, con bien de orgullo. Lo que pasa es que la palabra orgullo no la llevan muy bien. Es muy mona, pero no me atrae nada, me parece una más del montón", explicó en la charla.

A propósito de la buena relación entre Marta, la hermana de María, y AleXSinos, Robles confesó: "Sí, bueno, son un grupo de niñas pijas, muy abanderadas todas, con ningún interés para mí".