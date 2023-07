Alessandro Lequio explica por qué no hablará más de su hijo Aless

Alessandro Lequio ha mostrado una postura muy diferente a la de Ana Obregón a la hora de hablar de su hijo, Aless Lequio. Mientras la presentadora se ha referido constantemente al fallecimiento del joven, ya sea en entrevistas como en publicaciones en las redes sociales, el tertuliano de El programa de Ana Rosa ha sido reacio a pronunciarse.

Él mismo ha reconocido su actitud en una entrevista con El mundo, en la que, además, ha contado el porqué de su decisión. "De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él", ha apuntado.

"No puedes hacer nada para evitarlo, tienes que aprender a convivir con ello. Lo absurdo es esa gente que rentabiliza la fama, pero luego quiere tener sus horas de libertad. La popularidad es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones ni días libres", ha explicado el rostro de Mediaset. Y es que aunque lleve 25 años en televisión, sabe qué temas quiere o no abordar públicamente. Y la muerte de su hijo es uno de ellos.

Lo demostró el pasado mes de junio, cuando Obregón publicó El chico de las musarañas, un libro que, en sus palabras, inició el joven empresario y continuó ella: "Lo que me parece tremendo es que digan que es una historia maravillosa. Que haya muerto un niño de 27 años no es maravilloso. Es una historia de terror, y del peor de los terrores".

Estas palabras llegaron después de que la bióloga anunciara, además, el nacimiento de Ana Sandra, su nieta, a través de la gestación subrogada. La actriz utilizó el esperma de su hijo para cumplir con "su última voluntad", que, en palabras de Obregón, era la de ser padre aun después de fallecer.

El colaborador de El programa de Ana Rosa no apoyó las decisiones de la artista, con quien vivió algún que otro roce dentro y fuera de las redes sociales. Después, sellaron la paz -ambos publicaron retratos familiares-, pero han seguido demostrando que tienen formas distintas de recordar a su hijo.