Una 'influencer' asegura que Neymar habría sido infiel a su novia con un hombre: "Éramos cuatro y no había límites"

La fidelidad de Neymar vuelve a estar en entredicho. Tras las sonadas acusaciones de haber sido desleal a su pareja, Bruna Biancardi, ahora vuelve a estar en el centro de este tipo de informaciones debido al testimonio de una influencer brasileña que asegura que estuvo con él en una orgía en la que había otro hombre.

No es la primera vez que se comenta que el futbolista brasileño ha sido infiel a su novia y futura madre de su hijo, pues en los próximos meses darán la bienvenida a un bebé -el segundo hijo para él-. De hecho, la última ocasión en la que el delantero del PSG salió a la palestra por estas noticias terminó disculpándose públicamente con su pareja.

Pero ahora, parece que esta no habría sido la única vez, pues habría formado parte de una orgía en diciembre 2021, en una fiesta organizada por el futbolista. Así lo asegura Sophia Barclay, influencer que reveló esta información en Chupim, programa de radio de la emisora brasileña Metropolitana FM.

Sophia dice que Neymar y Pedro Scooby se besaron, que ambos eran activos y pasivos y que la habitación olía feo.https://t.co/EjuaaXyQQn pic.twitter.com/H4KoOhOWIT — Scandal America (@scandal_america) July 31, 2023

"Comenzamos a hablar, a interactuar entre nosotros y luego dijo: '¿Vamos a la habitación?'. Hubo un cuarteto: yo, Neymar, Pedro Scooby y otra mujer", sostuvo.

La joven añadió que fueron a una habitación oscura de hotel: "Se besaron (Neymar y Pedro). Y luego nos pusimos en medio otra chica y yo. Éramos cuatro, allí no había límites, sin barreras".

Barclay contó que el futbolista y Scooby, que es surfista profesional, se quitaron la ropa y se tocaron, se besaron e incluso practicaron sexo entre ellos.

De ser cierto, Neymar habría sido infiel en aquel entonces a su novia, pues por aquella fecha ya salía con ella. Aun así, Metropolitana FM alegó que, al no haber pruebas de dichas afirmaciones, iban a retirar el corte de sus plataformas, aunque el vídeo continúa difundiéndose por redes.

Por su parte, la influencer se pronunció de nuevo para asegurar que estaba recibiendo amenazas por parte de los seguidores del futbolista: "Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila... Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto".