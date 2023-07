Desde que revelase su embarazo a finales de 2022, Cristina Pedroche ha estado compartiendo detalles de su maternidad, como la técnica del hipnoparto que iba a utilizar para dar a luz. Y, tras llegar la pequeña Laia al mundo, ha seguido hablando de otros temas como la lactancia o cómo fue su ingreso en el hospital. Pero tiene claro que hay una barrera que no va a traspasar: exponer a su hija en redes.

Así lo defendió la presentadora en sus stories de Instagram, donde lleva días respondiendo a las preguntas que le mandan sus seguidores y seguidoras. Y la última de ellas fue sobre este asunto.

"Llevas los nueve meses con el tema de contarnos todo del embarazo y ahora deberías enseñar a la bebé", le escribió un usuario o usuaria. Sin embargo, ella no opina igual y decidió responder a este comentario, que no era el único que le había llegado.

"No creo que haya sido 'pesada' con el tema del embarazo, no he compartido casi nada de ella, ni una sola ecografía", sostuvo. "He ido compartiendo las cosas que, a mí como mujer, me han venido muy bien en el embarazo, porque creo que podría ayudar a otras mujeres".

Pero la televisiva, consciente de las críticas que recibe, también habló de lo dañina que podría ser la exposición de Laia: "Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija. Y, si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero no imaginar lo que podría ser si lo hago".

"Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no", añadió. "Gracias por la comprensión".