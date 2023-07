Ya han pasado casi dos semanas desde que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a su primera hija, Laia. Y la presentadora, si ya estuvo durante estas 42 semanas (que le duró el embarazo) mostrando cómo llevó todo el proceso, ahora continúa hablando del postparto y revelando detalles de cómo fue el nacimiento.

La colaboradora de Zapeando habló de sus problemas con la lactancia y las grietas que le salieron en el pecho: "Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor y lágrimas". Sin embargo, se puso en manos de profesionales para levar esta parte de la maternidad.

También trabajó con profesionales para el parto, que tuvo lugar el 14 de julio por cesárea. Y es que estuvo trabajando en el hipnoparto, una técnica para controlar el dolor mediante la respiración y que, según dijo, le haría "no tener contracciones, sino olas uterinas".

La vallecana ha ido más allá con sus detalles y se ha sincerado en sus stories de Instagram, donde ha dejado que sus seguidores y seguidoras le pregunten todo lo que quisieran. Y, gracias a estas cuestiones, ha revelado que, aunque tuvo síntomas iniciales del parto desde una semana y media antes y empezó a dilatar, finalmente ingresó en el hospital a las 21 horas del 13 de julio y "Laia nació a las 00.10 ya el día 14".

A Cristina Pedroche también le han hablado de la epidural, "la famosa pregunta", como ella misma la ha descrito: "No, no me puse epidural. Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de hipnoparto de Parto Positivo me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las olas uterinas, y la epidural estaba la última de mi lista".

"No me tuvieron que poner ninguna medicación, ni tuve desgarro, un pequeño punto que ya se ha reabsorbido. La respiración fue mi gran aliada", ha asegurado.

Aun así, ha querido defender que esta decisión no la hace mejor ni peor a otras madres. "Yo estoy contando mi experiencia, que es igual de real y válida que la de otras mujeres. Ni soy mejor mujer por no haberme puesto la epidural o haber tenido parto natural en vez de cesárea, ni mejor madre por estar queriendo que la lactancia sea un éxito. Pero tampoco peor", ha escrito.

"Este es mi caso y ya está. Y yo estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa, el parto es cosa de dos, mía y de mi beba", ha añadido.

"No pasa nada por buscar ayuda"

"El postparto es duro. Muy duro. A veces lloro sin saber muy bien el porqué y no me salen las palabras", ha continuado. "La lactancia es muy dura, y con las grietas lo he pasado muy mal, pero ahora gracias a Alba Padró estoy mucho mejor, y preparándome para las futuras crisis de lactancia que puedan venir".

"También he necesitado la ayuda de Noelia, una psicóloga perinatal que me ha ayudado a entender mejor el proceso y a saber que todo es normal y que no estoy sola. Ahora me siento más fuerte y por eso comparto todo esto, porque quizás alguna mujer está pasando por lo mismo, que sepa que no pasa nada por buscar ayuda y que por supuesto no está sola. No estamos solas", ha concluido.