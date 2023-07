Daniel Retuerta, Roque en 'El Internado', revela cuánto dinero ahorró cuando terminó la serie

La carrera del joven actor Daniel Retuerta ha estado marcada por dos grandes series de televisión: El Internado, donde encarnó a Roque, y Compañeros, en la que interpretó a Lolo. Sobre cómo vivió aquella etapa y cuánto dinero llegó a ganar en ese periodo ha hablado en el podcast Animales Humanos.

En la cuenta de TikTok de dicho podcast se pueden ver algunos fragmentos de la entrevista de Ibai Vegan a Retuerta, que se puede ver completa en Youtube. "¿Tú te podías haber retirado con lo que ganaste en El Internado?", quiso saber el presentador del podcast, una cuestión que el actor quiso dejar clara.

"Yo, con 19 años que me independicé, después de cinco años de Compañeros y todas estas series que hemos mencionado, cuando yo vi mi cuenta corriente, yo tenía 300.000 euros", ha indicado.

Retuerta ha matizado que esta es la cifra que tenía "durante" la época en que rodó El Internado. "El Internado yo lo terminé a mis 20, 21 años. Mis padres no habían tocado nada y dices 'buah, qué pastón'", ha valorado en un primer momento.

No obstante, ha recalcado que fueron 12 años de ahorros: "¿Cuánto ahorrarías tú con 12 años sin tocar nada? Porque mis padres me han alimentado, me han dado ropa, me han llevado al colegio y no han tocado nada", ha aclarado.

"Si yo he estado trabajando nueve meses al año durante doce años, claro que hago 300.000 euros. En este gremio, concretamente", ha zanjado el actor.