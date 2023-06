Daniel Retuerta, Roque en 'El Internado', confiesa los rechazos e insultos que aún sufre por su papel en la serie

Daniel Retuerta, el actor conocido por interpretar a Roque en El Internado, ha acudido al pódcast de Animales Fantásticos para compartir su propia experiencia durante la época de éxito de la serie de Antena 3.

Animado por Andrés de la Cruz, 'Boliche' en Los Serrano, ha querido aportar su grano de arena para revelar que él sufrió también discriminación por la prensa. En concreto, por las revistas de adolescentes.

"No es solo por ser gordo", se ha lamentado: "Educaban desde los 10 o 12 años a los niños y niñas a que les gustase algo muy concreto. Creaban una norma y todo lo que se salía era distinto".

Ha recordado un momento en el que se hizo un especial en una revista y todos tenían entrevista a doble página y póster individual, menos él, a pesar de que tenía la misma importancia en la serie que el resto.

"No entendía el desprecio", ha confesado: "Y tú no quieres decirte a ti mismo 'es porque soy feo'". No obstante, en una de las temporadas, escuchó a una redactora pedir una foto "sin el bajito".

Un comentario que escuchó todo el mundo y por el que decidió abandonar la sesión de fotos. En ese momento, todos sus compañeros se negaron a seguir haciéndose fotos si no salía él también.

Por si fuera poco, Daniel fue el elegido para interpretar al traidor del grupo de amigos, generando un gran rechazo del público general. "Te toca matar a alguien en la serie y lo que me pasa a mí en la vida es que la gente interactuaba conmigo como si fuera un reality", ha explicado.

"Me escribían a mí porque estaban quemados con algo que hacía mi personaje", ha añadido: "Date cuenta del proceso que tiene que hacer alguien para envenenarte tanto con una serie y buscar al actor en Instagram e insultarle".

Sobre todo, muchos le culpan por haber "matado a Ana de Armas". Sin siquiera seguirle, se lo achacan en comentarios. Daniel ha comenzado a responder a este hate con la noticia de que fue la actriz la que pidió dejar la serie.