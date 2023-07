El consejo de Anabel Pantoja dirigido a Rosalía para superar una ruptura

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro está siendo uno de los temas más comentados de la semana y muchas celebridades están mostrando su apoyo a ambos cantantes. La última ha sido la influencer Anabel Pantoja, quien ha querido hacer una reflexión y alabar el comportamiento de la cantante catalana.

"Lo más importante de estas situaciones es quedarse con lo bueno y dejar atrás lo malo o los errores y andar y seguir, porque el mundo no se para", ha asegurado Anabel que apuesta por la opción de pasar página y seguir adelante sin darle vueltas a lo que salió mal.

Según la ex concursante de Supervivientes, Rosalía está gestionando bien su separación al haber continuado con su gira Motomami y no mencionar ni arremeter en ningún momento contra su ex pareja tras los rumores de infidelidad con Valeria Duque: "Lo demás que se diga es rellenar mierdas y tiempo", ha añadido.

"No veo manera de ser más elegante, respetuosa con su ex pareja, es una persona con alma y corazón que no se olvida de que está encima de un escenario cantando para sus fans. Hay poquísimas personas como ella encima de la tierra, ojalá todos se parecieran un poquito", ha querido recalcar la sobrina de Isabel Pantoja.

Rauw y Rosalía hablan tras su ruptura

Después de que saliera a la luz la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, el puertorriqueño publicó este miércoles un comunicado en sus redes en el que confirmaba la noticia.

"Sí, unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", ha concluido y ha firmado con un: "Atentamente, Raul".

La catalana también ha querido dejar por escrito su versión: "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar".