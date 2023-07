Las 30 mejores películas y series que puedes ver durante los 30 días gratis de Prime Video

Si eres un amante del cine y de las series aprovechar el catálogo de plataformas de streaming como HBO Max o Prime Video en España es una oportunidad única para ampliar tu lista de largometrajes favoritos o la de personajes de series a los que adorar. Pero, existe mucha variedad de plataformas de video y tenerlas todas es difícil económicamente. Por eso, debemos elegir entre tener el gigante de Netflix, por ejemplo, o Disney+, Prime Video y HBO Max que, más o menos, sale igual de precio.

No obstante, antes de decidirnos, también podemos contratar una prueba gratuita para ojear el catálogo y ver si se adapta a nuestros gustos. Y, durante estos días gratuitos, seguro, que puedes ver muchas películas, series o documentales que te encanten. Por ejemplo, si te has preguntado qué podrías ver en los 30 días gratis de Prime Video, en este post te ofrecemos un listado ampliado y actualizado de todo lo que podrás disfrutar.

30 películas y series destacadas por la audiencia que puedes ver durante el periodo de prueba de 30 días para hacer sesiones de cine en tu casa con ayuda de un proyector portátil para el móvil, por ejemplo y, por supuesto, un buen cubo de palomitas.

Películas que ver gratis en Prime Video

- Avengers: Endgame (2019). Sí, en Prime Video tienes disponible la última película de Marvel de Los Vengadores para poner fin a una de las sagas más queridas.

- Parasitos (2019). Otro de los grandes títulos disponibles es la película que hizo historia en la gala de los Oscar al conseguir la estatuilla a la mejor película, siendo un filme de habla no inglesa, de hecho, es surcoreana, del director Bong Joon-ho.

- La red social (2010). Una fascinante historia sobre el origen de Facebook, sí, de Mark Zuckerberg.

- Como no, sagas clásicas de la historia del cine como El Señor de los Anillos.

- La La Land (2010). Para los amantes de los musicales, uno muy emotivo como Emma Stone y Ryan Gosling.

- Origen (2010). Una de las películas más aclamadas de Christopher Nolan, que te lleva a un mundo de sueños dentro de los sueños.

- Blade Runner 2049 (2017). La esperada secuela del clásico de ciencia ficción también está en Prime.

- Interestelar (2014): Otro título de Christopher Nolan muy famoso porque explora los misterios del universo.

- The Farewell (2019): Una conmovedora película sobre la familia y la cultura china.

- El Gran Hotel Budapest (2014): Te encantará porque es una comedia delirante y visualmente encantadora. También habrá que reír en estos 30 días.

- AIR (2023). Una de las más recientes de la lista. Ben Affleck lo ha hecho y de qué manera: 'AIR' es ya una de las mejores películas de 2023.

- Smile (2022). No podíamos dejar fuera de la lista a los amantes del cine de terror y hasta esta película nunca antes una sonrisa había dado tanto miedo, nada que envidiar a Pennywise de Stephen King.

- En los márgenes (2022). Para los amantes del cine español. El drama de los desahucios se muestra con toda su dureza en esta película.

- Uno de nosotros (2020): Recomendadísima película, según la revista Fotogramas, con dos grandes veteranos de Hollywood: Kevin Costner y Diane Lane.

- Mañana es hoy (2022): Esta original película española apuesta por la comedia y la fantasía.

- My Policeman (2022): Para ser aún más fan de Harry Styles.

- Babylon (2022). Margot Robbie y Brad Pitt, un peliculón que no se parece nada a la nueva de Barbie, aunque sea la misma protagonista.

Series de Prime Video

- El Grifo: El nuevo estreno que se ha colado en el número 4 del top ten mundial de series de Amazon Prime Video y mucha gente la reconoce como la mejor de su género (fantasía) por encima de La Casa del Dragón o la serie del Señor de los Anillos.

- The Marvelous Mrs. Maise. Acompaña a Midge Maisel en su hilarante viaje hacia la comedia.

- Fleabag. Una comedia oscura y brillantemente escrita que no puedes perderte.

- The Boys. Superhéroes corruptos y oscuros en una serie de acción y violencia que le encanta a millones de personas.

- El Cuento de la criada. Un mundo distópico basado en la novela de Margaret Atwood. Si quieres comenzar la famosa serie, los 30 días son perfectos.

- Vikings: Quién no quiere seguir las aventuras de los legendarios vikingos como Ragnar, de hecho, esta ha sido la serie que ha inspirado a cientos de las nuevas.

- The Crown. Una mirada fascinante a la vida de la Reina Isabel II.

- Homecoming. Un thriller psicológico con Julia Roberts como protagonista.

- Good Omens. Un ángel y un demonio se unen para evitar el apocalipsis.

- The Office. Sigue siendo una de las series más aclamadas de Prime.

- Los Anillos del poder. La serie que más ansiaban este 2023 los amantes de la famosa saga basada en los libros de Tolkie: El señor de los Anillos.

- This is us: Es la serie familiar más emotiva de la televisión con una narración temporal que te dejará sin palabras (y sin pañuelos en la mesilla).

- Merlí: para los amantes de las buenas series españolas y los dramas adolescentes.

Esta lista solo es el comienzo de un inmenso catálogo que puedes disfrutar gratis durante 30 días para saber si te convence. Además, la plataforma ofrece también una gran variedad de documentales, animaciones y de películas para niños, lo que la convierten en una de las mejores opciones de plataforma de streaming para toda la familia.

