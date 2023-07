HBO Max triunfa en las nominaciones de los Emmy: cómo ver 'Succession' y otras series... ¡sin sufrir la subida de precios!

HBO Max ha vuelto a arrasar en las nominaciones a los premios Emmy 2023, cuya 75ª edición se celebrará, si la huelga de guionistas lo permite, el próximo 18 de septiembre. La dramática Succession se ha convertido en la producción con más candidaturas del año, un total de 27. Le sigue The last of us con 24 y The White Lotus con 23. Que el pódium de nominadas esté ocupado en su totalidad por producciones de HBO Max nos deja las cosas claras: la productora no deja de ofrecernos buenos títulos como el también original Círculo cerrado, la peculiar Time Zone o la esperada And just like that. ¿No te dan ganas de suscribirte ante tal oferta?

Todos estos títulos (¡y muchos más!) están disponibles en el catálogo de la plataforma, por lo que, si quieres acceder a estos contenidos originales que ya te advertimos merecen la pena, tendrás que suscribirte a sus servicios. De hecho, estos han dado mucho que hablar en las últimas semanas, desde que HBO Max anunció una subida de precios en las tarifas en España. Sin embargo, la subida solo es de 1 euros si optas por el pago mensual. ¿Nuestra recomendación? Que apuestes por la suscripción anual con la que ahorras más de un 40% en comparación. Y es que, una vez compruebes por ti mismo todo lo que te ofrece este servicio, no querrás volver a vivir sin él.

Las producciones originales como las que ya hemos destacado sobre estas líneas y las populares Juego de tronos o El cuento de la criada no son los únicos contenidos disponibles en la plataforma, puesto que también ofrece grandes películas del universo DC y de Warnes Bross, como la saga completa de Harry Potter y series tan míticas como Friends o Euphoria. Todo ello está incluido tanto en la suscripción anual como en la mensual.

¿Cuánto cuesta el mes de HBO Max?

Aunque hasta hace pocos días el precio mensual de HBO Max no excedía de los nueve euros, fue a principios de junio cuando la plataforma de streaming anunció que debían subir el precio para afrontar futuros proyectos. Una subida de poco más de un euro que hace variar los planes, precios y tarifas que conocíamos hasta ahora.

Los dos tipos de suscripciones de HBO Max. HBO Max

Así, si preferimos pagar mes a mes, pasaremos de pagar 8,99 euros a 9,99, aunque desde HBO Max mantienen el no compromiso de permanencia para que, en cualquier momento, podamos dar de baja el servicio. Este método de pago, tal y como ocurría antes, sigue permitiendo crear 5 perfiles, desde cualquier dispositivo (aunque con limitación de transmisiones simultáneas) y la posibilidad de descargar las series o películas que estemos viendo para disfrutarlas offline.

La buena noticia es que el plan anual se mantiene en el pecio anterior, 69,99 euros los doce meses del año, lo que supone un ahorro del 43% respecto al pago mensual. Este modelo permite las mismas opciones técnicas que el anterior, pero a un precio mucho más económico. Eso sí, exige que el abono se haga de una sola vez y por adelantado.

¿Cuántas personas pueden ver HBO a la vez?

Mientras Netflix ha apostado por un modelo de pago que restringe o aumenta los perfiles según la tarifa que escojamos, HBO Max ha optado por mantener el número de canales que pueden establecerse tras suscribirse a su servicio. Así, son cinco los perfiles que conviven en su plan mensual y anual, ideales para llevar un registro de lo que has visto y de lo que te gustaría ver (a través de las listas). Además, y esto encantará a los padres, hay dos tipos fáciles de configurar: adulto e infantil, para poder restringir aquellos contenidos que no vemos apropiados para los más pequeños del hogar.

