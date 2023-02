Los planes y precios de HBO Max: qué ofrecen las diferentes tarifas de la plataforma en España

HBO ha demostrado con el paso de los años su compromiso en la creación de las mejores ficciones, que han hecho que se sitúe como la compañía detrás de la creación de series como Los Soprano, The Leftovers, Juego de tronos, Succession o Euphoria, entre un largo historial de grandes éxitos. Una popularización aupada también por la concepción de sus diversos servicios de streaming a lo largo de estos años, que confluían finalmente en 2022 en el lanzamiento de HBO Max.

Después de que HBO Max sustituyera a HBO España, la plataforma ha logrado ocupar un hueco relevante en el mercado del streaming patrio. Mientras Netflix y Prime Video pugnan por el primer puesto en España, HBO Max continúa en pleno crecimiento, constituyendo un 12,5% de las suscripciones en nuestro país, según un informe reciente creado por HelloSafe.

En España, HBO Max ofrece en estos momentos dos modelos de suscripción sin intermediarios.

Suscripción mensual: con un precio de 8,99 euros y sin compromiso de permanencia, este método de pago permite 5 perfiles, desde cualquier dispositivo (aunque con limitación de transmisiones simultáneas) y la posibilidad de descargas.

con un precio de y sin compromiso de permanencia, este método de pago permite 5 perfiles, desde cualquier dispositivo (aunque con limitación de transmisiones simultáneas) y la posibilidad de descargas. ​Suscripción anual: con un precio de 69,99 euros y un posible pago de 5,83 euros al mes, si se realiza 12 meses por adelantado. Este modelo permite las mismas opciones técnicas que el mensual.

Sin embargo, estos precios pueden variar si se contratan a través de proveedoras de televisión o servicios móviles, así como del país donde se contrate.

El aumento de precios ligado a 'The Last of Us'

El precio en España podría cambiar muy pronto, teniendo en cuenta que, hace escasas semanas, la compañía incrementaba en EE UU el pago hasta los 15,99 dólares al mes (unos 14,67 euros). Un aumento en conexión con el estreno de The Last of Us ,que ponía en jaque a los suscriptores de todo el mundo, en la búsqueda de pistas sobre el futuro al que apunta la plataforma en nuestro país, donde continúa desarrollando ficciones originales, como la segunda temporada de 30 monedas.

HBO Max se ha transformado en la plataforma ideal para los espectadores más seriéfilos. Un amor por las ficciones que reiteraba en 2022 con el estreno de la megaproducción La casa del dragón, el spin-off de Juego de tronos, que supuso una nueva victoria para la plataforma e impulsó el crecimiento de suscriptores de la plataforma.

Ahora, The Last of Us, la adaptación del videojuego de Naughty Dog, con Pedro Pascal y Bella Ramsay en los papeles de los icónicos Joel Miller y Ellie, repite la misma senda que La casa del dragón, en mitad de un clima de crispación por la subida de precios.

Adiós a las pruebas gratuitas

En el pasado HBO España ofrecía pruebas gratuitas, pero esta opción resulta ya una utopía. "La mayoría de los proveedores de HBO Max no ofrecen una prueba gratuita a los nuevos suscriptores. Si una suscripción o una oferta promocional incluye una prueba gratuita, verás la mención de la prueba gratuita cuando te registres", señala la plataforma en su web oficial.

Sin embargo, sí que existen códigos promocionales que permiten la suscripción a HBO Max por un determinado tiempo y un ahorro considerable. Aunque siempre leyendo bien la letra pequeña. "Los códigos promocionales de las promociones de prepago y las pruebas gratuitas que duran más de 7 días no se pueden canjear en una cuenta existente", explica HBO en sus normas de uso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.