El videojuego que ha inspirado la serie más vista de HBO Max en oferta junto con otros de Play Station: 'The last of us' por 20 euros

Bella Ramsey y Pedro Pascal han dado vida a los protagonistas de este videojuego, Ellie y Joel, cuya historia postapocalíptica ha atrapado a miles de personas en HBO Max hasta colocarse como la serie más vista del año. The last of us ha triunfado en la gran pantalla, pero donde realmente engancha es en su formato de origen: un videojuego. Y, ahora, en pleno apogeo de la historia puede ser tuyo para Play Station 4 por solo 20 euros gracias a una oferta del 50% que Media Markt ha lanzado por su 24 aniversario. Se trata de la parte II de la historia de The last of us para que sepas antes que nadie el desenlace de la historia. Pero, si quieres jugar a la primera parte, sigue leyendo porque también está disponible, junto con la Play Station 5 rebajada.

Videojuego 'The last of us' parte II Media Markt

Este título redefine el género de los videojuegos de acción y aventura. Con una narrativa cautivadora y un gameplay envolvente, esta obra maestra te volverá a transportar a un mundo postapocalíptico lleno de decisiones difíciles.

En esta segunda parte encarnarás a Ellie, la joven valiente protagonista, que se embarca en un viaje épico en busca de venganza en un escenario desolado y más peligroso que nunca. Los gráficos son más detallados y realistas que nunca y te sumergirán en un entorno visualmente impresionante, mientras la música y el sonido aumentarán la tensión de una manera que te cautivará.

Pero, como todos sabemos de Las of us parte I o de la serie de HBO Max, este videojuego no solo destaca por sus gráficos y experiencia sonora, sino por su narrativa magistralmente escrita y sus personajes especiales, profundos y complejos. La supervivencia, el amor o la moralidad son temas que tratarás en este juego.

74 euros de rebaja en PS5 y 'The last of us Parte I'

Sin embargo, si no quieres hacerte spoiler del desenlace de la serie de The Last of us o no has jugado todavía a la primera parte, también la tienes disponible, con rebaja y, además, en un pack con la Play Station 5 por solo 625 euros. Este lote rebajado de PS5 con el videojuego y una tarjeta de regalo de 20 euros ha pasado de costar casi 700 euros a solo 625 euros.

Play Station 5 con el videojuego 'The Last of us' parte I y una tarjeta de regalo de 20 euros. Media Markt

Así que, aprovecha el 24 aniversario de Media Markt para conseguir, por fin, la última Play Station y los videojuegos que combinan perfectamente el combate desafiante con el sigilo estratégico y la exploración de un juego de rol. Te enfrentarás a enemigos implacables, resolverás puzles inteligentes y te adentrarás en espacios peligrosos, todo ello solo para sobrevivir y buscar respuestas.

