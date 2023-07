La Montaña de los Gatos del Retiro reabre su mirador y sus pasadizos tras 20 años ocultos

Fue en 2002 cuando el espacio abovedado interior de la montaña acogió su última exposición. Desde entonces, no ha tenido ningún uso ni se ha permitido el acceso debido a los riesgos detectados en su seguridad.



No en vano, en 2004 comenzaron a registrarse desprendimientos en su interior. Se decidió cerrar entonces la zona reservada a las exposiciones. Y entre ese mismo año y 2005, se procedió al vallado de todo el conjunto.



Un estudio realizado por la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes, dependiente del Área de Medio Ambiente y Movilidad, llegó a la conclusión de que la instalación no era segura para el acceso del público. La razón, unas filtraciones de agua que se producían en su interior.



Coincidiendo con el 150 aniversario de El Retiro, se convocó en 2018 un concurso público para la rehabilitación del espacio. Este proceso quedó desierto, lo que impidió la reactivación del espacio. Hasta que, en mayo del pasado año, el Gobierno municipal autorizó en Junta de Gobierno un contrato para la ejecución de las obras que arrancaron el pasado mes de octubre y ahora han finalizado.