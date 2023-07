Raquel Arias estalla ante las críticas sobre sus estudios: "Llevo desde los 16 años sin parar de trabajar"

Raquel Arias ha dado el salto de concursante de Supervivientes a colaboradora de Así es la vida, el programa de Telecinco que se emite en las tardes de verano. No obstante, algunos han criticado por redes sociales la decisión de la cadena de incorporar a la modelo al equipo y esta se ha visto obligada a responder.

La extremeña ha publicado en sus stories de Instagram la conversación que había tenido con un usuario anónimo de la red social. "De no hacer nada en Supervivientes a estar de colaboradora en un programa de TV", comentaba este por mensaje privado.

"Bueno, tengo mi carrera, dos másteres, tres años de interpretación, he sido copresentadora en un programa digital, he ganado un reality en Netflix y ahora he participado en Supervivientes", ha respondido la amiga de Gabriela Guillén, la madre del sexto hijo de Bertín Osborne.

Raquel Arias en 'stories' de Instagram. @raquelariasj / Instagram

La actriz ha visto la necesidad de justificarse: "No contesto nunca a muchos mensajes que suelo recibir de gente que solo habla sin saber, pero ya por el esfuerzo que hicieron mis padres con mis estudios y con los que me he pagado yo...". Y es que Raquel dejó atrás Extremadura junto a sus padres para estudiar Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, según ha aclarado.

La televisiva ha asegurado también que está "supercontenta" ante el nuevo camino que le espera en Mediaset como colaboradora del programa presentado por Sandra Barneda, pero ella reitera que ha luchado mucho por ello.

"Llevo desde los 16 años sin parar de trabajar en muchas cosas para poder pagarme formaciones a las que siempre me he querido dedicar. El camino no es de flores y, por eso, sigo y seguiré pico y pala", reflexiona.