La Pija y la Quinqui, sobre la entrevista con Pedro Sánchez en su pódcast: "Confirmó la percepción que teníamos de él"

Hace menos de una semana desde que se emitió la última entrega de La Pija y la Quinqui, el pódcast de Carlos Peguer y Mariang. Y esta fue una de las que más expectación generó, pues su invitado era Pedro Sánchez, el cual demostró lo bien que se adapta al lenguaje de este tipo de formatos. Y así lo han confirmado los propios presentadores.

Ataviados con sus mejores galas rosas, ambos acudieron a la premiere de Barbie en Madrid y allí contestaron a algunas preguntas sobre su comentada entrevista.

Inicialmente, llamó mucho la atención que el presidente, que acostumbra a visitar programas de televisión, acudiera a un espacio como ese, cuyo público suele ser más milenial o generación Z. Pero supo desenvolverse bien.

Así lo consideró Carlos Peguer. "Confirmó la percepción que teníamos de él", aseguró, en declaraciones a Yasss. "Yo pensaba que tenía pinta de ser un tipo superenrollado y literalmente fue así. No hubo nada de frialdad".

Además, le preguntaron por si el líder del PSOE llevaba la entrevista preparada, algo que ellos negaron. "Nos la preparamos nosotros en base a su Spotify", comentó Mariang.

"Yo sí que creo que hubo una charla un poco de coach de decirle 'esta persona es Taylor Swift, tienes que aprenderte quién es'", opinó él, pero ella le contradijo: "No, a él le gusta Taylor Swift, tiene muchas guardadas".

En cuanto a su parte favorita de la entrevista, Mariang dijo cuando a Pedro Sánchez se ofendió al decirle que pensaba que Serrat era de su época: "Está muy mono, es muy tierno".

"A mí me hizo mucha gracia cuando me dijo 'deja de hablar de tu ex'", añadió Peguer. "Sí, deberías darle la vuelta. ¡Eso es!", coincidió ella.