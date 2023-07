Pedro Sánchez habla de sus tuits antes de ser presidente: "¿Por qué tendría que borrarlos?"

En plena campaña electoral, los candidatos de los distintos partidos visitando distintos programas y medios de comunicación para conceder entrevistas. Sin embargo, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, ha decidido apostar por un espacio de lo más juvenil, el pódcast La Pija y la Quinqui.

El secretario general del PSOE, que se presenta a la reelección en los comicios generales de este domingo 23 de julio, visitó este formato presentado por Carlos Peguer y Mariang y hablaron no solo de música, televisión o mascotas, sino también de su pasado en redes sociales.

Todo comenzó cuando ella le dijo que tenían un regalo para él, la llamada "pizza cojonuda" del restaurante Luna Rossa de Madrid. Este local fue protagonista de uno de los tuits del político en 2010, mucho antes de ser presidente: "Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda". Lo cierto es que, tras viralizarse esta publicación, el local la incluyó en su carta.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

"Te hemos traído una cosa: una pizza cojonuda de Luna Rossa, que es de verdad la pizza cojonuda", declaró Mariang. "Supongo que cuando tú fuiste a Luna Rossa en 2010 no existía la pizza cojonuda".

"Eso lo hicieron a partir de mi tuit", explicó el líder del PSOE, quien, además, aseguró que la que pidió ese día no era la que ahora estaban vendiendo: "Creo que pedí la diavola".

"He vivido una mentira", lamentó Carlos Peguer. "Esto es un marketing de la hostia", opinó ella. Entonces, Pedro Sánchez aprovechó para hablar de sus publicaciones en redes, a cada cual más curiosa: "Yo creo que esos tuits, si demuestran algo, es que jamás en mi vida pensé que iba a ser presidente del Gobierno".

"No los borres nunca", intervino Mariang, mientras que su compañero la contradijo y aseguró que él "los borraría". "¿Por qué? Yo al final tengo esa historia. Algunas veces me pregunto '¿de verdad escribí eso?'. Pero ahora, que veo a muchos responsables políticos borrar a todo trapo sus tuits...".

"Al menos estos...", continuó el entrevistado. "Son como muy nice", continuó Carlos Peguer. "Si borras algunos, nunca borres los de Bob Esponja", añadió ella.

Bob Esponja es imbatible en casa, no puede con el ni el Madrid; a demain! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2010

"¿En serio que lo llaman pizza cojonuda?", preguntó Sánchez después y comenzó a mirar el ticket. "Podían poner un poquito más de dinero, unos royalties voy a pedir", bromeó.

"Tú no te estás llevando dinero de esto", argumentó Peguer. "Nada de nada. Pero mira, me acabo de dar cuenta ahora", respondió él. "¿Te has dado cuenta años después de que hay una pizza que se llama cojonuda?", preguntó, incrédula, Mariang.