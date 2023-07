Lara Tronti responde a preguntas sobre su embarazo: "Tardamos. Algo costó"

Hace pocos días que Lara Tronti y Hugo Pérez anunciaron la suma de un nuevo integrante a su familia. La pareja, que superó con éxito las pruebas de La isla de las tentaciones hace dos años, ha decidido dar un paso más en su relación y convertirse en padres.

"Deseando que llegue el día de conocerl@", escribió la joven en su perfil de Instagram junto a una emotiva imagen en la que aparece ella sosteniendo la ecografía del bebé acompañada de su novio, el exconcursante de Gran Hermano y sus dos perros: "Nala y Roma". No obstante, la gallega ha desactivado los comentarios de dicha publicación.

La pareja más real del programa de Telecinco, como la califican muchos de los seguidores del programa, venía buscando el embarazo desde hace ya un tiempo. Así lo ha confesado Lara en stories de Instagram. "Tardamos. Algo costó, así que no desesperéis", explicaba la extelevisiva a los seguidores que pudieran estar pasando por un momento parecido.

Lara ha querido dejar claros en estos vídeos un par de temas en relación con el tiempo que le ha costado quedarse embarazada: "En mi caso no ha sido excesivo, pero sí sé de personas que por lo que fuera sí lo ha sido".

Con esto, la instagramer ha trasladado un mensaje a los usuarios de la red social que le habían preguntado en numerosas ocasiones por su bebé antes de que ella diese a conocer la noticia: "Siempre os digo que no os metáis en la vida de los demás y más en este tema en concreto, porque hay cosas que pueden llegar a doler".

La joven ha sido juzgada por su cuerpo en numerosas ocasiones a raíz de las fotos que ha subido a sus redes sociales. Y es que, no hace mucho tiempo, algunos seguidores señalaron que tenía "barriguita", pero ella no quiso pronunciarse al respecto.

"Cuando me decíais 'ay, estás embarazada', a mí no me molestaba porque estuviera más hinchada o más gorda o lo que fuera. Realmente me molestaba porque la gente que lo decía no sabía la situación que estaba pasando", explicaba la gallega por stories.