El DJ Carlos Simó confiesa el motivo por el que "mataba" las canciones durante la Ruta del Bakalao

Carlos Simó fue uno de los DJ más reconocidos del movimiento La Ruta del Bakalao, que comenzó en 1982 en las discotecas de Valencia, tal y como narró Iñaki López en Pongamos que hablo de durante la noche del miércoles.

El DJ trabajó en Barraca, "la primera de la Ruta del Bakalao, dispuesta a ser el corazón de una nueva revolución cultural", como afirmó el presentador. Cristina Tárrega o Carmen Alcayde aseguraron haber estado allí.

"Yo era una niña muy pija y allí empecé a abrir la mente" recordó Tárrega. "Cuando llegaba Carlos Simó estábamos todos expectantes", continuó la presentadora de La vida sin filtros.

Simó fue un revolucionario, pero cuando una canción tenía éxito, decidía acabar con ellas en sentido metafórico. "Los DJ están para que la gente conozca nueva música, ritmos... no es una radio. Cuando veía que la metían en una radio, yo la mataba", declaró.

"Conseguisteis llevar a la sala música que no se conocía", le dijo el presentador a Simó. "No, no. Yo", corrigió el DJ. "Quería pinchar música que la gente entendiera y luego iba metiendo cosas mías hasta llegar a Pink Floyd", relató el protagonista de Barraca.