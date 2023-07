El llanto de Bea Retamal al recordar la pérdida que sufrió hace unos meses: "Ella me ha enseñado que la gente se va"

Hace unos meses la exconcursante de Gran Hermano, Bea Retamal, posteó una emotiva carta con la que se despedía de una persona muy querida para ella, de la que no quiso dar más detalles en su momento.

"Estés donde estés, sé que tú siempre estarás conmigo. Te amo, mamita", son las palabras con las que daba fin a este breve texto que compartió Bea por stories de Instagram.

La exconcursante de Supervivientes es fan de todo lo espiritual. Ya lo dejó claro en el post de despedida que dedicó a su "mamita", el cual venía precedido por un dieciséis, cifra que coincide con la fecha de la muerte de esta persona anónima, el 16 de mayo, día en el que regresó de Pesadilla en el Paraíso.

La emotiva carta de despedida que subió Bea Retamal a sus 'stories'. @bearsaez / Instagram

Sintiendo esta fecha muy cercana y con incipientes lágrimas en los ojos, la televisiva ha revelado quién era para ella la persona que murió hace dos meses, en una entrevista de Outdoor.

"Era una chica cubana", asegura la valenciana, dejando entrever la procedencia del apodo "mamita". La ex de Dani García cuenta que nunca conoció a la joven personalmente y que "supo de ella" a través de "unos zapatos". Esta persona especial ayudaba a la exconcursante de Pesadilla en el paraíso de forma espiritual. En una ocasión le advirtió de un peligro cercano: "Lo único que me dijo fue: 'Bea, ten cuidado porque te van a apuñalar, te van a traicionar' ".

La influencer asegura que aunque la cubana no esté junto a ella, siente "una energía brutal" en su casa y que los consejos que resuenan en su cabeza son "con su acento". "Ella me ha enseñado que la gente se va", confiesa Bea con lágrimas en los ojos.

Bea Retamal sobre su ex Rodri Fuertes Puch

Además, la veterana de los realities ha respondido también a algunas preguntas sobre su ex, Rodri Fuertes Puch, que también estuvo después con Adara Molinero. Ambos se conocieron en Gran Hermano: "No lo va a creer nadie, pero yo a Rodri le guardo cariño porque me hizo aprender mucho".

Arrepentida por cómo fue el final de su relación, declara: "Pienso que me tiene hasta manía". Y es que Bea contó "lo que había pasado por Mtmad" con la ruptura muy reciente.