Snoop Dogg sacará un nuevo libro de cocina

Snoop Dogg vuelve a ponerse tras los fogones en lugar de delante de los micrófonos. El rapero, junto con otro famoso colega de la industria musical, E-40, han decidido preparar algo conjuntamente y, en lugar de un álbum colaborativo, van a sacar un nuevo libro de cocina al que han llamado Goon with the Spoon, tal y como han anunciado este pasado martes.

El título, que juega con el término Goon ["esbirro"] para rimarlo con Spoon ["Cuchara"] a la manera de Lo que el viento se llevó, cuyo título original era "Gone with the wind", también hace referencia a una conocida marca de helados de, precisamente, E-40.

Según han dado a conocer los artistas, el libro de recetas saldrá a la luz el próximo 14 de noviembre y contendrá 65 recetas, para las cuales se han inspirado precisamente en las canciones que ambos han hecho en todos estos años en la música —E-40 tiene 55 años y Snoop Dogg soplará este años 52 velas—.

Explican desde la revista People que Snoop Dogg incluso ha escrito el prólogo del libro, en el que escribe: "E-40 es un gran amigo mío, un hermano, mi mentor... Verle llevar a todos los rincones y a sus muchos y exitosos negocios su amor por la comida y la cocina a lo largo de los años es mierda de la buena. Es por eso que Snoop Dogg Presents Goon with the Spoon tenía que ser el próximo libro de cocina, ¿lo entendéis, verdad?".

La experiencia culinaria de ambas estrellas del rap es bastante conocida en Estados Unidos, con E-40 especializado en su propia marca de helados y en negocios con embutidos mientras que Snoop Dogg lleva mucho tiempo asociado a la presentadora y empresaria de estilo de vida y cocina Martha Stewart, amén de que él mismo publicó su propio libro de cocina en 2018, titulado From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg's Kitchen [que sepodría traducir como "De ladrón a cocinero: recetas platinum de la cocina de El Jefazo Dogg"].