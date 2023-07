Laura Matamoros acude a una boda con el pelo sucio y le llueven las críticas: "No me da tiempo"

Es época de bodas. Sin embargo, vivimos en tiempos en los que la prisa nos impide muchas veces prepararnos como realmente nos gustaría. Eso le ha pasado a Laura Matamoros, que ha sido muy criticada tras contar que ha acudido a un de estos eventos con el pelo sucio.

La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP compartió en sus redes sociales a hacer un Get ready with me (prepárate conmigo) en TikTok con un vídeo en el que invitaba a sus seguidores a prepararse con ella para la ceremonia.

Un vídeo de hace unas semanas pero que se ha hecho viral ahora en el que, tal y como destaca Nuria Marín, que se ha hecho eco de lo sucedido, se desvelaba que había ido al evento con el cabello sin lavar. "No me da tiempo", se excusaba la influencer.

Eso sí, la hija de Kiko Matamoros decidió hacerse unas ondas de calor para darle forma a su cabello natural, pero antes utilizó por primera vez el champú en seco. Además, Laura se puso un maquillaje muy natural y completó su look con un vestido largo y suelto de palabra de honor en color naranja.

Sin embargo, nada evitó que le llovieran las críticas, a pesar de todo. Así, algunos de sus seguidores no estaban de acuerdo con su decisión de no lavarse el pelo y le dedicaron fuertes comentarios como "¿Por qué no te lavas el pelo primero y después te haces los tratamientos?", "nunca iría a una boda con el pelo sucio" o "vaya cuadro".