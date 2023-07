Leticia Ruiz, directora de Colecciones Reales: "Es un viaje por la primera institución cultural de Europa. Marca España a tope"

Leticia Ruiz nos recibe poco antes de una jornada de acceso gratuito a la Galería, cuando los visitantes se agolpan en la puerta de hierro del Mirador de la Cornisa, a punto de descubrir los tesoros de las Colecciones Reales distribuidos a lo largo de un imponente contenedor de 40.000 metros cuadrados. Ella es la responsable de una de las selecciones artísticas más prolijas que se hayan acometido en el mundo, dado el impresionante catálogo de obras del que parte, tanto por número como por calidad. Se abren las puertas a un relato que vincula la belleza con el poder a través del coleccionismo regio, empleando sus propias palabras.

Con una planta dedicada a los Austrias y otra a los Borbones, ¿se contrasta de ese modo las características de cada dinastía?Creo que sí. Los tapices predominan en la época de los Austrias, cuando están construyendo su propio relato como dinastía. Los grandes reyes coleccionistas como Felipe II o Felipe IV son conscientes del reflejo del poder en el arte. Sin embargo, en el espacio de los Borbones vemos un cambio completo de moda. Del rigor y la austeridad de los Austrias pasamos al boato y la teatralidad escenográfica de los Borbones. Es un paseo extraordinario por la historia del arte, no sólo española sino europea, muy atractivo para propios y extraños.

La Galería tiene un espacio reservado a exposiciones temporales. ¿Qué hay previsto a ese respecto?Ahora tenemos una selección muy cuidada de nuestros maravillosos carruajes, que es una de las cuatro o cinco mejores colecciones de Europa. El trabajo de preparación de la exposición ha sido tal, que va a permanecer abierta un año. Normalmente, las exposiciones temporales completarán la idea de Colecciones Reales y permitirán miradas nuevas en aspectos que no estén bien representados en la Galería. También pensamos traer una selección de colecciones reales de otros países. Este espacio permite imaginar, recrear y jugar.

¿De qué modo la tecnología se ha introducido en la Galería de las Colecciones Reales?El material informativo se encuentra en las aplicaciones y sistemas habituales, pero hemos tratado de no molestar al espectador. Hay unas pantallas táctiles que permiten ver los extraordinarios interiores de los carruajes como si estuviéramos dentro, con los detalles de bordados y textiles, mediante una grabación previa. También tenemos dos trípticos para explicar el significado histórico de los Austrias y los Borbones. Las audioguías se pueden seguir con una tablet que se les proporciona o a través del dispositivo propio. Por otra parte, en el espacio con los restos arqueológicos de la muralla de Madrid, que tienen una potencia mayor de lo que se pensaba, contamos el nacimiento de la ciudad con un video, a la vez que el espectador puede observar cada parte de las ruinas mediante un juego sutil de iluminación. También la web seguirá creciendo y mejorando.

Por otra parte está lo que no vemos, es decir, los espacios de conservación, tratamiento, almacenamiento, etc.Sí, tenemos una sala multiusos para la puesta a punto de las obras, pero los talleres de restauración están en el propio palacio. Sobre todo, tenemos almacenes, sala de anoxia -para desinsectación-, muelle de carga y descarga con condiciones extraordinarias y sala de aduana. Ahora podemos cubrir todas esas necesidades que cualquier institución cultural requiere y hasta ahora hacíamos de manera precaria.

¿Alguna pieza por la que se sienta especialmente orgullosa de haberla incluido en esta selección?Sobre todo, porque fue muy mía y el resultado ha sido deslumbrante, la reposición del monumento de Semana Santa del Monasterio de la Encarnación. Lo tenían guardado las monjas, pieza a pieza, en el propio monasterio y no se montaba desde hace sesenta años. Tiene más de ocho metros de altura y nuestros ebanistas y doradores han hecho un trabajo extraordinario. Además, durante la restauración se descubrió que el monumento es de Ventura Rodríguez, el gran arquitecto del siglo XVIII. Personalmente, es de lo que más me siento orgullosa.

Se pretende que las obras vayan rotando de los Reales Sitios a la Galería. ¿Cree que esto beneficiará la visibilidad de Patrimonio Nacional?Queremos potenciar la visita a esos otros lugares. Estamos enseñando cincuenta piezas de El Escorial, una institución que tiene inventariadas unas 14.400. De modo que no podemos perdernos la visita a El Escorial, o a La Granja, o a los Reales Monasterios. Esta galería quiere ser una invitación a promover un viaje extraordinario por la primera institución cultural, no sólo de España sino de Europa, que es Patrimonio Nacional. No tenemos conciencia de lo que es Patrimonio Nacional. Estamos en seis Comunidades Autónomas. Esto es Marca España a tope. Cuando se entra al vestíbulo, lo primero que se encuentra el visitante en el antepecho son casi todos los nombres de las instituciones que gestionamos. Nuestra carta de presentación.