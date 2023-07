Sonia Ferrer confiesa que recibe 'fotopenes' constantemente: "Son incómodas, ¿os las reenvío para que sepáis lo que se siente?"

Este lunes, el plató de En boca de todos ha comentado uno de los temas más estudiados en los últimos tiempos: el envío de fotografías de penes a mujeres: "Se estima que el 53% de las mujeres de entre 18 y 29 años, alguna vez, ha recibido una foto de un pene en sus móviles, por supuesto, sin haberlas solicitado".

Así, el matinal ha destacado que el Parlamento Europeo quiere castigar este tipo de conductas entre los internautas, pues va en contra de los derechos de las mujeres. El problema es cómo poner freno a este tipo de contenidos.

Durante su habitual conexión, el abogado Joaquín Moeckel ha destacado que quienes envían este tipo de fotografías no incurren en ningún delito si las imágenes son enviadas a mayores de edad. Lo que no ocurre si quien recibe las fotografías son personas menores de edad que, en este caso, incurriría en un delito de exhibicionismo telemático.

Desde el plató del matinal de Cuatro, Sonia Ferrer ha confesado haber recibido este tipo de imágenes en sus redes sociales: "Desde luego, las mujeres recibimos 'fotopenes' de desconocidos. De la misma manera que es ilegal que un señor se pasee desnudo, con su miembro colgando, por la calle, se debería castigar que haga exhibicionismo".

"Yo sí que creo que sería algo a aplaudir que se legisle porque yo no tengo ganas, no quiero, de repente, abrir el móvil, ver que un desconocido me ha mandado una foto y ver una 'fotopene'. Claro que llegan. Son anónimos, pero no buscan nada con eso, ni siquiera entablar una conversación. Solo quieren exhibirse", ha agregado la colaboradora.

"Saben perfectamente que la reacción a esto va a ser bloquear y yo, de hecho, lo que hago cuando me ha ocurrido es que ya no bloqueo porque así no tienen el gusto de saber que los has visto", ha apuntado Ferrer, a quien Diego Losada ha preguntado si se siente agredida cuando recibe una fotografía de este tipo. "Me molesta, no es agradable. ¿Te reenvío una a ti? ¿Quieres verla? ¿Cómo te sentirás? Es lo mismo. Vas a decir: 'Jolín, qué desagradable'".