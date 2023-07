CCOO denuncia que faltan por entregar 300.000 votos por correo a seis días de las elecciones

Comisiones Obreras (CCOO) calcula que aún están dentro del circuito postal unas 300.000 documentaciones electorales de voto por correo y estima que se entregarán a lo largo de este lunes y el martes. Fuentes de Correos explican a Europa Press que tienen de plazo hasta el próximo miércoles 19 para entregar las papeletas e, incluso, en el caso de que los destinatarios no estén ese día en casa, pueden acudir el día 20 a Correos con el aviso, donde recibirán las papeletas y podrán votar.

Esta situación venía siendo denunciada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que incluso afirmó la semana pasada que la dirección del ente público "no había estado a la altura". En una entrevista a este periódico, Feijóo ha recalcado que el voto "no es un objeto postal, sino un derecho constitucional", y ante la ardua tarea de tramitar todos los votos solicitados por parte de Correos, ha afirmado que no lo van a tener fácil, pero es "imprescindible" que ocurra.

Correos publicó la semana pasada los datos de las solicitudes de voto por correo para estas elecciones del 23 de julio, que ascendían a 2,6 millones, aunque a fecha del viernes 14 de julio quedaban por entregar unas 737.000 documentaciones electorales.

La Oficina del Censo disponía de plazo hasta este domingo 16 de julio para enviar a Correos toda la documentación electoral -incluidas las papeletas- para repartir. De esta manera, los carteros de la empresa estatal tienen hasta el miércoles 19 de julio para entregar esta documentación electoral, según fuentes de Correos. Los repartidores intentan entregar personalmente al votante hasta un máximo de dos veces la documentación. Tras ello, dejan un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente.

Una vez recibida esta documentación, el elector que haya elegido esta modalidad de voto dispone de plazo hasta ese jueves 20 de julio -aunque Correos no descarta ampliarlo- para depositar la documentación en cualquier oficina. Allí, los trabajadores de Correos exigirán al votante que se identifique con el DNI o un documento análogo.

Correos anunció el viernes, tras finalizar el plazo para solicitar el voto por correo, que la cifra de solicitudes de sufragio por vía postal alcanzó máximos históricos con 2,6 millones de peticiones. Por comparar con otras fechas electorales, las de abril de 2019 acumularon un total de 1.346.995, mientras que en las de junio de 2016 la cifra ascendió a 1.453.446.