Risto Mejide y Natalia Almarcha, ruptura definitiva: "He pasado página y he cambiado hasta de libro"

Lo último que sabíamos de ellos era su sorprendente reconciliación, que llegaba en forma de asistencia a la boda de Edurne y De Gea, y tras haber publicado ellos mismos la ruptura.

Hablamos de Risto Mejide y Natalia Almarcha, a los que hace una semana confirmaron su reconciliación con unas imágenes juntos. Este reencuentro ha estado sostenido por los rumores que aseguran que la farmacéutica habría puesto algunas "condiciones" para que ella y el publicista volvieran a ser pareja. Sin embargo, ninguno de ellos han hecho comentarios al respecto.

Tras la citada boda, ambos reaparecieron delante de las cámaras aparentemente más enamorados que nunca, dejando en el pasado los problemas que tuvieron. Así, volvieron a ser vistos ya en Madrid después de haber aprovechado el viaje para tener una escapada romántica en la intimidad. Tras su vuelta a la capital, cada uno de ellos se había centrado en su trabajo.

Parecía así que su amor estaba más vivo que nunca, pero nada más lejos de la realidad, que dice que hay ruptura definitiva. Una segunda separación de la que, hasta ahora, no había confirmación oficial.

"Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Este tema seguro que le cansa ya a la gente. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", indica en sus stories, visiblemente cabreada, Natalia, dejando así claro que su vida sentimental ahora nada tiene que ver con la de hace unos días.