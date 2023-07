Beatriz Cortázar deja a Ana Rosa Quintana 16 años después: "La quiero mucho, pero me convenía fichar por Antena 3"

Beatriz Cortázar, la periodista vinculada desde hace 16 años a la productora de Ana Rosa Quintana, fichó hace unas semanas por Atresmedia. Desde que Sonsoles Ónega se marchase a Antena 3, han sido varios los profesionales de Telecinco que han cambiado de cadena. La periodista del corazón es ahora otro de los rostros que se suman.

Beatriz Cortázar era un rostro histórico de El programa de Ana Rosa, programa en el que llevaba más de tres lustros. Además, también ha colaborado en otros programas de la misma productora, como Ya son las ocho, Ya es verano o Fiesta, en el cual ha estado hasta hace pocos fines de semana.

Aunque su estreno en la principal cadena de Atresmedia fue el sábado 8 de julio, en el programa especial de Y ahora Sonsoles, centrado en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, no será hasta septiembre cuando sea oficial su debut, tal y como ella misma ha desvelado en una entrevista en Pronto.

"Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla", señala la periodista sobre su cambio de cadena. "He sentido pena, porque quiero mucho a Ana Rosa, y he dejado a muy buenos compañeros y amigos en Mediaset. Han sido muchos años allí y solamente puedo decir cosas buenas", indica, asegurando, además, que no habrá competencia con la que un día fue su compañera y jefa.

Sobre su decisión, señala que "fue difícil". "Me lo pensé mucho antes de tomarla, pero creo que hice lo que me convenía. La oferta era muy interesante y aterrizo con ganas y mucha ilusión".