Íñigo Onieva, nuevo marqués de Griñón: "Ahora lo que importa es priorizar nuestra unión y dejar atrás lo que sea una barrera"

La segunda parte de la exclusiva de ¡Hola! con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se centra en la celebración posterior al 'sí, quiero' y en la entrevista, la primera que da, al novio.

"Al igual que Tamara, yo también siento que esta boda es el triunfo del amor", dice el nuevo marqués de Griñón. "No lo tengo interiorizado. No estamos hablando solo del legado del padre de Tamara. El título no es algo que te pertenece, sino algo que tú custodias", dice el empresario sobre el marquesado.

Sobre su familia, encarnada en la figura de su madre, Carolina Molas, comenta. "Mi madre es generosa y, sobre todo, buena persona. El mejor consejo que me ha dado en todo este tiempo es que pensemos en nosotros".

En cuanto a su mujer, Tamara, indica: "Es mágica, generosa... En cuanto encuentras a una persona tan pura como ella ya sabes lo afortunado que eres. Siento mi alma llena", dice Íñigo.

"Al perdonarme, ha sido también valiente y generosa. Ahora mismo lo que importa es priorizar nuestra unión y dejar atrás aquello que pueda suponer una barrera", dice el empresario, que, según él, tardó "poco" en saber que Tamara sería la mujer de su vida.

Además, desvela que le mandó una carta a Isabel Preysler cuando se reconcilió con Tamara y que él también quiere convertirse en padre. "Para cuando Dios quiera. Creo que para después del viaje de novios", dice la marquesa.