Elecciones tórridas. Hay muchas cosas inéditas en este 23-J. El calor extremo, el récord de peticiones para votar por correo, los carteros trabajando a destajo porque es sagrado lo que llevan en sus sacas y el tiempo corre... Sánchez se juega, si no logra gobernar, ser el primer presidente desde Felipe González que no revalida mandato en la Moncloa. Feijóo aspira a lograr lo que no hizo ningún anterior candidato del PP, ser presidente a la primera y busca, casi como subir el Everest sin oxígeno, gobernar en solitario. Las encuestas, salvo la del CIS de Tezanos, bendicen a Feijóo, pero la recta final está tan tórrida como el verano.