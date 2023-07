Mercedes Milá habla en el 'Deluxe' sobre sus declaraciones acerca de Bertín Osborne y su futura paternidad

Mercedes Milá dio su opinión vía Instagram acerca de la noticia sobre la futura paternidad de Bertín Osborne, cuando él aseguró que era un "bebé no deseado" y que "no se haría cargo" de su futuro hijo con Gabriela Guillén.

María Patiño le confesó a Milá que "hay parte de la sociedad que te señala por hablar de una manera sobre lo de Bertín". "Creo que Bertín ha tocado una sensibilidad que todas las mujeres, de derechas o izquierdas, tienen a flor de piel", respondió la periodista.

"Él no ha tenido precaución y no se puede quejar de que se quede embarazada", opinó la invitada. "Lo que más me ha molestado es que diga que se va a quitar de en medio", prosiguió visiblemente molesta.

"Eso te ha sonado a troglodita", le puntualizó Terelu Campos sobre su última declaración. "¡Hombre, por favor!", exclamó Mercedes dándole la razón a la presentadora.

Por su parte, Kiko Matamoros también dejó clara su posición: "Él pensaba que a su edad no podía tener hijos y los hombres pueden procrear más allá de los 80 años". También Carmen Borrego vio inadecuadas las palabras de Osborne: "No debería haber dicho eso".