Mercedes Milá, tras las declaraciones de Bertín sobre su paternidad "por accidente": "Tu reacción es repugnante"

Después de que saliera a la luz la noticia de que Bertín Osborne iba a ser, de nuevo, padre a los 69 años con Gabriela Guillén, una joven de 32 años cuya relación no se había confirmado, muchos son los que comentaron la información, tanto de forma negativa como aséptica. Sin embargo, el asunto fue mucho más allá cuando se pronunció el propio protagonista y dijo que "no fue un embarazo deseado, sino un accidente, aunque se hará cargo".

El cantante reconoció que "no está enamorado" de la joven colombiana, que es "muy buena y cariñosa" y que llevan "un tiempo distanciados". Y, aunque acudieron juntos al 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' el pasado 2 de julio, "ya estaban mal".

Ante estas declaraciones, algunos se han mostrado indignados por su forma de pronunciarse sobre el tema, y una de ellas ha sido Mercedes Milá, quien estalló a través de sus stories de Instagram

"Me dirijo directamente a Bertín Osborne. No sé si lo verá, pero me sale del alma", ha comenzado diciendo en un vídeo en el que le ha etiquetado. "Bertín, hijo, nos conocemos de hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea... Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua".

"Ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relaciones se desentendían de las consecuencias", ha recordado. "No puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle: no estás sola".

La reacción de Gabriela

La relación del presentador de Mi casa es la tuya y de la modelo colombiana no estaba confirmada, pues, pese a que ella inicialmente sí lo sostuvo, luego rectificó y ambos dejaron claro que solo eran amigos. Aunque parece que sí tuvieron algo.

Gabriela Guillén también se pronunció este miércoles en Ya es mediodía, donde aseguró que se encontraba bien pero prefería no hacer declaraciones.

"Me quiero mantener al margen. Lo que haya salido, lo habrán hecho con alguna intención. No voy a desmentir ni a afirmar nada, me voy a mantener en mi anonimato y en mi vida privada, que es lo que me importa. Quiero tranquilidad ahora mismo", destacó.