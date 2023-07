Desvelan el sexo del bebé de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, que está embarazada de "más de tres meses"

La noticia de la futura nueva paternidad de Bertín Osborne ha supuesto todo un revuelo a nivel mediático. Y es que el cantante volverá a ser padre a los 69 junto a su novia, Gabriela Guillén, con quien ya no tiene contacto.

Sin embargo, si una cosa ha querido dejar clara el intérprete es que estará siempre del lado de la madre y el bebé para que a ninguno de los dos no les falte de nada. Bertín fue el primero en pronunciarse sobre el tema, seguido de él, sus hijas también quisieron mostrar su apoyo.

Y ahora, ha sido el turno de la futura madre, Gabriela. La joven de 32 años se ha puesto en contacto con Beatriz Trapote para hablar de su estado y su pequeño. Según la colaboradora del programa, el pequeño será "un niño": "Me ha dicho que todavía no está muy claro el sexo y digo 'pero si me lo acabas de decir'".

Además, la televisiva ha explicado que, durante su charla, ha notado lo "disgustada" que estaba la mujer ante las declaraciones del andaluz: "Ella me ha dicho 'yo quiero sentirme orgullosa y que mi hijo sepa realmente que aunque no haya sido un niño buscado, no ha sido un accidente'".

"Lo voy a llevar en privado, de forma discreta y no quiero ser un personaje público", ha querido dejar claro Gabriela. Según ha confirmado la periodista, pequeño nacerá en 2023 porque "está de más, de mucho más tiempo que tres meses": "No hablamos de un nacimiento en 2024, será en 2023".

"Ha sido una sorpresa, eso sí, pero no un accidente. Él dirá lo que quiera", ha sentenciado Gabriela, "si lo ha dicho él, pues que se haga responsable de lo que diga, yo no voy a decir nada, es mi vida privada. Os lo agradezco, pero de mi vida privada no voy a hablar más, quiero estar tranquila".

Tras esto, Gabriela se animó a volver a hablar en Así es la vida. En la entrevista, de más de dos horas, la futura madre ha dado a conocer nuevos detalles sobre su estado, su bebé y la relación que tiene con la familia paterna de este.