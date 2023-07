Desde que el pasado miércoles saliera a la luz la noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne, muchas son las informaciones que se han dado. Se ha pronunciado él diciendo que, aunque no están juntos, reconocerá el bebé, y se ha pronunciado la madre, Gabriela Guillén, quien ha pedido mantenerse al margen mediáticamente y conservar su anonimato. Sin embargo, este jueves concedió una entrevista exclusiva en Así es la vida.

"Cogí el teléfono para decírselo. Él se quedó en silencio. Se sorprendió tanto como yo", aseguró la modelo colombiana. "Él ha estado pendiente, ha estado conmigo. Él ya tiene la edad que tiene (68) y yo tengo 36 y puedo ser madre perfectamente".

"Él ha estado muy atento presentándome a sus amigos más cercanos y a su familia", añadió. "Entre nosotros habíamos decidido no decir que teníamos una relación".

Por su parte, Fabiola Martínez, su última esposa y madre de dos de sus hijos, Enrique (Kike) y Carlos, también se pronunció en Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora, y contó que deseaba que sus hijos tuvieran "vínculo" con el nuevo bebé que está por llegar.

Pero, además, la también modelo reaccionó a algunas de las declaraciones que hizo Gabriela Guillén frente a la prensa, entre otras, las que decía que el cantante le presentó a su familia.

"En el campo, que es donde están mis hijos cuando van a Sevilla con su papá, suele ir mucha gente", respondió Martínez. "Sí han coincidido, pero que yo sepa no ha habido una presentación formal como pareja de su padre. No le ha dicho 'esta es mi novia, mi pareja...'. Eso no ha sucedido todavía".

En cuanto a si coincidió con Guillén en el 60 cumpleaños de 'El Turronero', Fabiola aseguró que, si sucedió, ella no la vio. Donde si se la encontró fue en un evento en una bodega. "Ella iba con una amiga rubia que también es guapísima, y yo pensaba que la que estaba con Bertín era ella", declaró. "Me pasó un poco desapercibida. Y luego ya sí me di cuenta".

"En cierta forma, tengo que decir que conecto en algunas cosas con ella", opinó. "Cuando yo empecé a salir con Bertín también teníamos mucha diferencia de edad, modelo... Muchos elementos comunes".